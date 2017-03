01.03.2017 Top hotel

Seite 1 von 2

Im Exklusiv-Interview mit Top hotel spricht Carsten K. Rath über die Neuordnung der Kameha Unternehmung und des Kameha Grand Zürich. Rath selbst will sich als Unternehmer weiterentwickeln.

Tophotel: Herr Rath, mit der Übergabe an den General Manager im Kameha Grand Zürich ziehen Sie sich aus der operativen Führung Ihrer Häuser zurück. Was hat Sie dazu bewogen?

Carsten K. Rath: Zunächst einmal ist dieser Schritt für mein direktes Umfeld keine Überraschung. Es war das Ziel von Peter Mettler – meinem Geschäftspartner und Verwaltungsratspräsidenten unserer gemeinsamen Holding – und mir, die Geschäftsführung des Kameha Grand Zürich nach erfolgreicher Etablierung am Markt zu übergeben, sobald der Break-Even in Sicht ist. Der Wechsel verläuft analog der Übergabe der 2008 eröffneten Kameha Suite in Frankfurt und dem 2009 eröffneten Kameha Grand Bonn. Ich übergebe die Geschäftsführung mit zwei lachenden Augen an zwei großartige Kollegen und ein exzellent aufgestelltes Team. Mit Roland Rhyner haben wir einen renommierten Direktor, der in der Schweizer Grand Hotellerie einen ausgezeichneten Ruf genießt. Begleitet wird er von Benedikt Theisen, einem sehr erfahrenen Finanzexperten mit großartiger Grand Hotellerie-Erfahrung, u.a. bei Ritz-Carlton. Zudem bleibe ich dem Haus und der Marke ja als Gesellschafter und als Verwaltungsrat erhalten und eng verbunden. Für die Entscheidung, die operative Führung meiner Grand Hotels komplett abzugeben, gibt es vor allem einen anderen Grund: Ich möchte mich als Unternehmer weiterentwickeln.

Tophotel: Sie waren 30 Jahre lang in der Grand Hotellerie tätig. Hängen Sie diese Karriere nun mit gerade einmal 50 Jahren wirklich an den Nagel?

Rath: Ja und nein. Ein neues Hotel zu eröffnen oder zu führen, habe ich im Moment tatsächlich nicht vor. Da ich jedoch weiterhin in der Gesellschaft und im Verwaltungsrat der Hotels bleibe und auch noch Gesellschafter des Unternehmens bin, sage ich der Grand Hotellerie noch nicht vollständig Lebewohl. Mit der Kameha Suite in Frankfurt betreibe ich gemeinsam mit meinem Partner Christian Bordzio eine sehr erfolgreiche Event-Gastronomie. Hinzu kommen die Luxus-Residenzen in Düsseldorf, die sich hervorragend verkauften und auf die Marke Kameha einzahlen. Allerdings habe ich mich ja nicht nur als Grand Hotelier selbstständig gemacht. Ich bin Unternehmer, und meine Themen sind Kundenbegeisterung und Führung. Das ist ein weites Betätigungsfeld, aus dem in den vergangenen Jahren eine Reihe von weiteren Unternehmungen hervorgegangen sind. Und denen möchte ich mich intensiver widmen. Ich hänge also keineswegs die Karriere an den Nagel. Vielmehr spinne ich den roten Faden fort, den ich seit Beginn meiner unternehmerischen Tätigkeit vor neun Jahren knüpfe.

Tophotel: Wie sehen Ihre Betätigungsfelder künftig aus?

Rath: Als Managementberater und Keynote-Speaker komme ich mit einem breiten Spektrum an Menschen und Unternehmen in Berührung, die ich berate und begleiten darf. Dort habe ich viele Anknüpfungspunkte für meine Ziele entdeckt. Die Klammer um alles, was ich mir vornehme, ist das Spannungsfeld meiner Themen Service-Excellence und Leadership. Über diverse Investments bin ich an Unternehmen beteiligt, die ich für zukunftsträchtig halte – auch außerhalb der Hotellerie und Touristik. Ich habe fünf Bücher veröffentlicht und bald erscheint das nächste, mein bis dato für mich wichtigstes: »Ohne Freiheit ist Führung nur ein F-Wort«. Dieses Buch über die Freiheit als Führungsprinzip liegt mir sehr am Herzen, weil es all das spiegelt, worüber wir hier sprechen. Es erscheint im März.

Tophotel: Was planen Sie mit Ihrer Managementberatung RichtigRichtig.com?

Rath: Mit meiner Geschäftspartnerin Sabine Hübner habe ich ein Programm namens We-learning.com entwickelt, das ausgesprochen erfolgreich ist. Es hilft Unternehmen verschiedenster Branchen, ein exzellentes Level der Kundenbegeisterung zu erreichen. Zu unseren Kunden gehören Großunternehmen wie Restaurantketten, Banken, Versicherungen, Mineralölkonzerne, Fluggesellschaften und auch Hotels. Weiterhin unterrichte ich an mehreren Hochschulen. Und das alles tue ich, weil es zusammenpasst. Als ich mich selbstständig machte – und auch schon lange davor als angestellter Manager großer Unternehmen – war es mein Ziel, vor allem frei zu sein. Freiheit ist mein Leitmotiv. Und Freiheit bedeutet für mich: einen relevanten Beitrag leisten zu können, in dem ich mich gespiegelt sehe.