NOVUM Hotel Group: Erneute Expansion im Ausland

01.03.2017 Top hotel

Mit der Übernahme des Apple Park Hotels in Maastricht zum 1. März 2017 besetzt die NOVUM Hotel Group einen weiteren Standort in den Niederlanden. Aktuell sind damit im Portfolio der deutschen Hotelgruppe mehr als 130 Hotels mit rund 14.000 Zimmern in Betrieb und Entwicklung.

Das etablierte Businesshotel bietet 165 Zimmer und Suiten sowie mehrere Tagungsräume, ein Restaurant und eine Bar. „Unsere Partnerschaft mit dem Apple Park Hotel Maastricht ist ein wichtiger strategischer Schritt für unsere Expansion in den Niederlanden. Ich habe volles Vertrauen in das Management und die große Erfahrung von Hotelier Benoit Wesly", gibt David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der NOVUM Group, bekannt. „Ich halte die Zusammenarbeit mit der NOVUM Hotel Group für einen wichtigen Impuls, um die Markenposition des Hotels zu stärken. Die NOVUM Group Hotels sind ein Familienbetrieb im dem ich mich sehr gut aufgehoben fühle.", sagt dazu Benoit Wesly, Direktor der Xelat Group.

Für 2019 bereitet die stark expandierende deutsche Hotelgruppe außerdem die Eröffnung des NOVUM Select Hotel City Harbour Amsterdam vor, ein First-Class-Hotel mit 245 Zimmern. Weitere Hotelprojekte in Europa entstehen u.a. in Wien und in Prag.