Förderprogramm: Spitzenkoch Caminada sucht neue Talente

01.03.2017 Top hotel

Das Gastgewerbe gilt als unattraktiv, sich zu spezialisieren ist für junge Köche aus Zeit- und Geldgründen fast undenkbar – doch das will Spitzenkoch Andreas Caminada ändern. Er gründete 2016 die »Fundaziun Uccelin«, eine Stiftung zur Förderung von Service- und Küchennachwuchs. Der Schweizer will junge Gastrotalente »die für den Beruf brennen« individuell fördern und sucht bis zum 31. März neue Stipendianten, die sich in einem 20-wöchigen Programm in der Schweiz und international weiterbilden möchten.

Seit Jahren sieht sich die Gastronomie mit einem Problem konfrontiert: Das Gastgewerbe gilt als unattraktiv, es mangelt am Nachwuchs. Berufseinsteiger, die sich nach ihrer Ausbildung spezialisieren möchten, müssen das meist in Eigenregie tun – das ist zeit- und kostenintensiv. Andreas Caminada vom Schloss Schauenstein im Schweizer Kanton Graubünden entschloss sich zu handeln: Mitte 2016 gründete der 39-Jährige unter dem Namen „Fundaziun Uccelin« (rätoromanisch für »kleines Vögelchen«) eine Stiftung, um junge Gastrotalente gezielt zu fördern. »Es gibt natürlich bereits Weiterbildungsangebote der Branche, aber alle arbeiten auf genormte Abschlüsse hin. Keines unterstützt individuell mit Blick auf die persönlichen Karriereziele«, erklärt der Drei-Sterne-Koch.

Genau hier setzt die Fundaziun Uccelin an: »Unsere Stiftung richtet sich an jene jungen Leute, die schon ein gewisses Rüstzeug für den Beruf mitbringen und wissen, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Wir bieten ihnen die Chance, ihren Horizont zu erweitern und unbeschwert sechs Monate in den besten Restaurants weltweit neue Eindrücke zu gewinnen.«

Anfang Februar sind die ersten vier Stipendiaten aus Österreich, Portugal und der Schweiz in ihr 20-wöchiges Fortbildungsprogramm gestartet. Neben Stationen in der Schweiz wie bei Ausnahmeköchin Tanja Grandits in Basel oder Shootingstar Nenad Mlinarevic in Vitznau sammeln die Hoffnungsträger vor allem international wertvolle Erfahrungen. Koryphäen der Kochszene wie Massimo Bottura, Joachim Wissler, Dan Barber oder Daniel Humm unterstützen die »Fundaziun Uccelin« und ermöglichen den »kleinen Vögelchen«, die Arbeitsweisen in ihren renommierten Restaurants kennenzulernen. »Durch den Support von über 40 Köchen, Gastronomen und Produzenten können die Nachwuchstalente einen differenzierten Einblick in die weltweile kulinarische Vielfalt bekommen und so die Qualität unseres Handwerks stärken«, so Caminada.

Neben finanzieller und organisatorischer Unterstützung umfasst das Stipendium für einen nachhaltigen Lerneffekt auch Trainingseinheiten bei Affineuren oder Winzern sowie ein begleitendes Coaching. Bewerben können sich Schweizer und internationale Köche sowie Servicetalente. »Wir suchen junge Menschen, die für den Beruf brennen. Die wirklich Spaß am Kochen oder am Umgang mit Gästen haben und das auch langfristig ausüben wollen,« erklärt Andreas Caminada. Aus dem Netzwerk der Stiftung können die maximal drei Kandidaten pro Praxisphase selbst ihre individuellen Stationen wählen. Darüber hinaus werden für einen weiteren Stipendiaten Beiträge und Studiengebühren für eine schulische Fortbildung übernommen.

Die neue Bewerbungsrunde für die Praxisphase ab September 2017 läuft noch bis zum 31. März. Alle Informationen gibt es unter www.uccelin.com.