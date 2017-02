Hotelmarkt International: Meliá Hotels International verdreifacht Nettogewinn

28.02.2017 Top hotel

Die Meliá Hotels haben im vergangenen Jahr mit 100,7 Millionen Euro ihren Nettogewinn verdreifacht. Damit wurde das Vorjahresergebnis von 36 Millionen Euro um satte 180 Prozent übertroffen – obwohl kaum Gewinne durch Immobilienverkäufe generiert wurden.

Das Unternehmen sieht den Erfolg vor allem gegeben durch digitale Transformation, Umsatzmanagement, internationales Wachstum und starke, differenzierte Marken.

Der Gesamtumsatz der Hotelgruppe lag 2016 einschließlich Hotels mit Managementvertrag und Immobilienverkäufen bei 2,8 Milliarden Euro. Insgesamt wurde das Geschäftsergebnis um 49 Prozent verbessert, was auf die beständige Senkung der Unternehmensschulden (seit Dezember 2015 um 226 Millionen Euro) und eine Senkung der durchschnittlichen Zinsrate um 90 Basispunkte zurückzuführen ist. Der RevPar (Erlös pro verfügbarem Zimmer) stieg in den über 370 Hotels der Gruppe weltweit um 14,3 Prozent.

Für den Erfolg verantwortlich macht MHI nicht zuletzt die Plattform melia.com: Sie verzeichnete 2016 einen Anstieg um 30 Prozent und 430 Millionen Euro Umsatz. Der neue MeliaPro-Onlinekanal für Geschäftskunden verbuchte ein Wachstum von 71 Prozent. Insgesamt 44 Prozent mehr Mitglieder, 58 Prozent mehr Übernachtungen und 43 Prozent mehr Umsatz erzielte die Kette 2016 mit ihrem MeliaRewards-Treueprogramm. Die Digitalisierung bleibt auch in den kommenden Jahren eine Kernstrategie.

Meliás Umsatzmanagementstrategie sowie umfassende Investitionen in Hotelrenovierungen und Neupositionierungen ermöglichten eine Anhebung der Zimmerpreise, die für 80 Prozent des weltweiten RevPar-Anstiegs verantwortlich sind. 2016 unterzeichnete Meliá über 30 neue Hotels und eröffnete 17 neue Häuser. In diesem Jahr sollen 23 neue Hotels in 15 Ländern starten. 2016 hat Meliá eine umfassende Analyse und nachfolgende Neupositionierung der Markenarchitektur und der Servicekultur durchgeführt, um die Gasterlebnisse, die die Meliá-Hotels bieten, sichtbarer und eindeutiger zu gestalten und sich für die Herausforderungen der Branche zu rüsten.