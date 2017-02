Welcome Hotels: Neue Verkaufsdirektoren für Nord und Süd

28.02.2017 Top hotel

Die Welcome Hotelgruppe mit Sitz im sauerländischen Warstein erweitert ihr Verkaufsteam um zwei Branchenprofis: Torsten Bednorz (li.), ab sofort Regionalverkaufsdirektor Nord, und Matthias Tepel (re.), neuer Regionalverkaufsdirektor Süd, werden künftig die Verkaufsaktivitäten der insgesamt zwölf Häuser der Hotelgruppe ausbauen.

Torsten Bednorz verfügt dank seiner 25-jährigen Branchenkarriere über umfassende Erfahrungen sowohl im Vertrieb als auch in der Führung von Mitarbeitern. Der gelernte Reiseverkehrskaufmann stieg zunächst als Verkaufsrepräsentant der Eurowings Luftverkehrs AG ein. Es folgten unter anderem Anstellungen als Key Account Manager bei Accor Hotellerie Deutschland und Neue Dorint GmbH sowie als Verkaufsleiter bei HM business travel in Wuppertal. Vor seinem Einstieg bei Welcome Hotels war der 47-Jährige als Verkaufsleiter des Intercityhotel Wuppertal tätig.

Auch Matthias Tepel blickt auf eine langjährige Karriere in der Branche zurück. Nach seiner Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann folgten Anstellungen als Travel Agent und Teamleiter in Reisebüros in Mainz. Mit einer Anstellung als Sales Manager der Accor Hotellerie folgte der Einstieg in die Hotelbranche. Der 47-jährige Wiesbadener war unter anderem als Director of Sales des Dorint Hotel Main Taunus, als Director TMC der NH Hotels Zentral Europa und als Verkaufsdirektor im Pre-Opening des Wyndham Grand in Frankfurt tätig. Vor seinem Wechsel zu Welcome Hotels wirkte Matthias Tepel als Business Development Manager für die Outlet Center Wertheim Village und Ingolstadt Village.

Im Hinblick auf den geplanten Ausbau des Portfolios und der Markenbekanntheit der Welcome Hotelgruppe steht insbesondere die Neukundenakquisition im Fokus der beiden neuen Regionalverkaufsdirektoren Bednorz und Tepel.