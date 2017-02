Publikumspreis: Hotel Esplanade erhält Wellness-Award von beauty24

28.02.2017 Top hotel

Der Wellness-Award des Buchungsportals beauty24 geht in diesem Jahr an das Hotel Esplanade Resort & Spa am Scharmützelsee in Brandenburg. Von den über 650 Partnerhotels von beauty24 schnitt das Vier-Sterne-Hotel bei den Gästebewertungen und der Kundenzufriedenheit im Jahr 2016 am besten ab.

Im Herbst 2015 positionierte sich das Wellnesshotel mit seinem 3.500 Quadratmeter großen Wellnessbereich als Adults-only-Hotel neu. Im Februar wurde der Wellness-Award von Roland Fricke, Geschäftsführer von beauty24, direkt im Hotel an den Geschäftsführenden Direktor und General Manager Tom Cudok sowie die stellvertretende Reservierungsleiterin Katja Reisewitz übergeben. In die Auswertung für den Award fließen alle Gäste-Bewertungen ein, die in den Hotelkategorien Lage, Service, Wellness und Verpflegung vergeben werden.