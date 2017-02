Oscar-Effekt: Steigende Nachfrage für Schauplätze von »La La Land« bis »Manchester by the sea«

27.02.2017 Top hotel

Hollywood-Blockbuster beeinflussen dieses Jahr Reisepläne der internationalen Filmfans, die Filmszenen erleben und den Spuren der Stars folgen wollen, besonders stark. Einer Hotels.com-Erhebung zufolge gibt es eine deutliche Zunahme der Hotelnachfragen zu Orten, an denen »La La Land«, »Jackie«, »Lion« und »Manchester by the sea« gedreht wurden.

Nach der großen Medienberichterstattung und dem kritischen Beifall für La La Land, dem Erfolgsfilm mit Ryan Gosling und Emma Stone, sind Hotelsuchanfragen gegenüber dem Vorjahr um 20% angestiegen, so die Reiseexperten bei Hotels.com. La La Land machte mit 14 Oscarnominierungen Schlagzeilen. Er ist der einzige Film, dem es gelang mit dem Nominierungsrekord von Titanic aus dem Jahr 1998 gleichzuziehen.

Washington, DC, das politische Zentrum der Vereinigten Staaten, hat, durch Natalie Portmans Darstellung der ehemaligen First Lady in Jackie und dem so wiederbelebten Interesse an einem der progressivsten Präsidenten Amerikas, einen Anstieg von mehr als einem Viertel an Reiseinteressenten erlebt.

Das von Kritikern bejubelte Manchester by the Sea mit Casey Affleck und Michelle Williams wurde für fünf Academy-Awards nominiert und hat die Welt im Sturm erobert. Etwa 35 % mehr Urlauber ziehen deswegen eine Reise nach Boston und die schönen Küstenstädte, in denen der Film spielt, in Betracht.

Auch bisher kaum bereiste Ziele profitieren vom Oscar-Effekt: Hotels.com hat seit den Nominierungen für Lion eine Zunahme von fast 70 % an weltweiten Suchen für Hotels in der belebten indische Stadt Kalkutta festgestelllt. Isabelle Pinson, Vizepräsidentin EMEA bei der Hotels.com-Marke berichtet: "Wir sehen einen starken Anstieg von Hotelsuchen für Drehorte von oscarnominierten Filmen. Urlauber werden so inspiriert, diese Ziele für sich selbst zu entdecken. Die Filme haben die Herzen und Vorstellungen von Menschen auf der ganzen Welt erobert, die bereit sind zu reisen, um diese Geschichten intensiver wahrzunehmen."