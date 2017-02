24.02.2017 Top hotel

Mit der World of Hyatt launcht die amerikanische Hotelgesellschaft eine neue globale Plattform für Gäste und Kunden. Hinter der Community und dem neu aufgelegten Bonusprogramm steht die Idee, dem Gast maßgeschneiderte Reiseerlebnisse zu ermöglichen, aber auch das menschliche Miteinander zu fördern.

»World of Hyatt zeigt, wofür wir als Firma stehen«, sagt Mark Hoplamazian, President and Chief Executive Officer der Hyatt Hotels Corporation. In der neuen Community könne man sich mit den Gästen austauschen, interagieren und den Hyatt-Service an die Bedürfnisse anpassen. Die Markteinführung von World of Hyatt bildet eine große Marketingkampagne unter dem Slogan »For a World of Understanding« (zu Deutsch etwa: »Für eine Welt voller Verständnis«).

Den Startschuss bildet ein einzigartiger Werbespot, der bei der 89. Oscarverleihung erstmals ausgestrahlt wird. Er wurde von MullenLowe in Thailand, Marokko und Spanien produziert und zeigt, wie sich Menschen unterschiedlicher Kulturen auf ganz einfache Weise vereinen. Die Kampagne wird das ganze Jahr hindurch in verschiedenen Medien verbreitet und fokussiert sich vor allem auf den amerikanischen, chinesischen und indischen Markt. Durch die Zusammenarbeit mit AFAR, einem auf Reisen spezialisierten Unternehmen in den USA, ist es der neuen Plattform möglich, Gästen traditionelle Hotelaufenthalte in Verbindung zur jeweiligen Kultur und Region zu ermöglichen.

Das auf der Plattform basierende und neu konzipierte Bonusprogramm World of Hyatt startet am 1. März 2017. Die drei Stufen „Discoverist“, „Explorist“ und „Globalist“ orientieren sich an den Wünschen, die die World of Hyatt-Mitglieder während ihrer Reisen verspüren und reflektieren ihre Ansprüche unterwegs. Dabei sammeln sie nicht nur Punkte für kostenfreie Übernachtungen oder Upgrades, sondern auch für Restaurantbesuche und Spa-Anwendungen. »Mit World of Hyatt möchten wir unsere Gäste nicht nur für ihre Loyalität belohnen, sondern sie auch verstehen«, sagt Jeff Zidell, Senior Vizepräsident für Kundenbindung bei Hyatt. Es ginge bei dem neu angelegten Bonusprogramm um mehr als Hotelzimmer und Annehmlichkeiten: »World of Hyatt schafft während des Aufenthaltes eine Verbindung zu den Menschen und den Orten«, verspricht Zidell.

Die World of Hyatt-Gemeinschaft arbeitet zudem mit Nonprofit-Organisationen wie Learning AFAR und No Barriers USA zusammen und unterstützt ein Projekt für transformatives Lernen. Benachteiligte Schüler einer öffentlichen Schule in Chicago, wo auch der Hyatt-Firmensitz liegt, beispielsweise erhalten die Möglichkeit, an einem intensiven vier- bis sechsmonatigen Programm teilzunehmen, das mit einer zehntägigen Reise nach Costa Rica endet. Die Schüler entdecken dabei die Kultur des anderen Landes und entwickeln Kenntnisse und Fähigkeiten so weiter, wie es ihnen unter Umständen sonst nicht möglich wäre.