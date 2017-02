Karriere: Anne-Kathrin Buchloh gewinnt Alfred-Brenner-Stipendium

23.02.2017 Top hotel

Die 25-Jährige Hotelkauffrau – ausgebildet im Hotel Bareiss in Baiersbronn – studiert derzeit an der DHBW Ravensburg Schwerpunkt Hotel- und Gastronomiemanagement und konnte sich am Mittwoch über das begehrte Alfred-Brenner-Stipendium freuen. Bei der hochkarätig besetzten Jury konnte Anne-Kathrin Buchloh vor allem aufgrund ihrer ausgeprägten Zielorientiertheit punkten.

Anne-Kathrin Buchloh konnte ihren Ausbildungsbetrieb aus verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen, ihr besonderes Interesse gilt bis heute der Reservierungsabteilung und dem damit verbundenen Thema Revenue Management. Im Anschluss an das Bachelorstudium wünscht sie sich eine fundierte Weiterbildung ohne finanzielle Hürden. Hierfür wird sie das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro einsetzen. Weiterhin wird die diesjährige Gewinnerin im Rahmen eines einwöchigen Redaktions-Praktikums bei Top hotel hinter die Kulissen von Deutschlands erfolgreichstem Hotelmagazin blicken.

In diesem Jahr setzte sich Anne-Katrin Buchloh gegen Philipp Winner (Hotel Frankfurter Hof/ DHBW Ravensburg), Anna-Theresa Lange (Flair Hotel zum Schiff, Meersburg/ DHBW Ravensburg), Jonas Lutz (Best Western Plus Hotel Steinsgarten, Gießen), Florian Ehmke (Hotel Schloss Elmau), Quirin Strahl (Claridges, London/IUBH Bad Honnef), Sophia Günther (Ritz-Carlton Berlin) und Roxanne Klay (Best Western Amedia Frankfurt Rüsselsheim) durch.

Alle Kandidaten hatten bei den schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie den praktischen Präsentationen hervorragende Leistungen gezeigt und können ihren Lebenslauf um ein prestigeträchtiges Zertifikat ergänzen.

Die Juroren

Die Jury kommentierte bei der Vergabe des Alfred-Brenner-Stipendiums begeistert die Kompetenz und das Engagement der jungen Leute.

Gast-Juroren sind:

• Prof. Nico Hofmann, Co-CEO UFA GmbH, Potsdam

• Thorsten Klapproth, Vorsitzender des Vorstands Hansgrohe SE, Schiltach

• Prof. Dr. Peter Thuy, Geschäftsführer Career Partner GmbH, München

• Geschäftsführer Steigenberger Akademie GmbH, Bad Reichenhall

• Carsten K. Rath, Founder & CEO Lifestyle Hospitality & Entertainment Group, Glattpark/Zürich

• Thomas Karsch, Chefredakteur Top hotel, Landsberg am Lech



sowie als Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung

• Frank Marrenbach, Geschäftsführender Direktor Brenners Park-Hotel & Spa und Geschäftsführer der Alfred-Brenner-Stiftung

• Simon Spiller, Hotel-Manager Brenners Park-Hotel & Spa

• Dr. Timo Grünert, CFO Oetker Collection

• Barbara Blint, Kuratoriums-Vorsitzende

• Heike Berger, Unterstützungsvergabe

Hintergrund

Jeder Junggastronom - Köche, Restaurant- sowie Hotelfach- und -kaufleute – nicht älter als 28 Jahre, der seine Ausbildung mit einer Note von 2,0 oder besser an IHK oder Berufsschule abgeschlossen hat, kann sich um das Alfred-Brenner-Stipendium bewerben.

Die Alfred-Brenner-Stiftung ist dem Gedenken an den großen Hotelier Alfred Brenner verpflichtet, dem das weltweit renommierte Grandhotel an der Lichtentaler Allee in Baden-Baden seinen Namen verdankt. Sie wurde aus der Überlegung heraus gegründet, dass ein Hotel mit international herausragender Position Verantwortung gegenüber seinem Berufsstand und der Gesellschaft trägt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Nachwuchses der gehobenen Gastronomie und Hotellerie in Deutschland.