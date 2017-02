Tourismus Berlin: Fünf Millionen internationale Gäste

23.02.2017 Top hotel

Der Berlin-Tourismus hat sich im vergangenen Jahr moderat entwickelt: Erstmals liegt die Zahl der internationalen Gäste über der Fünf-Millionen-Marke. Allerdings ist das Plus der Übernachtungen 2016 mit 2,7 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren nur mäßig gestiegen.

Die Zahl der Übernachtungen der Berlin-Besucher ist auf mehr als 31 Millionen gewachsen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt. Im Vergleich ist das aber ein geringerer Anstieg als in den Vorjahren: 2014 verzeichnete die Hauptstadt bei den Übernachtungen noch einen Zuwachs von 6,5 Prozent, 2015 war es ein Plus von 5,4 Prozent.

Mit 54,4 Prozent haben die deutschen Gäste nach wie vor den größten Anteil an den Gesamtübernachtungen, immerhin kamen von den 12,7 Millionen Besuchern vergangenes Jahr über fünf Millionen aus dem Ausland. Besonders viele Besucher kamen laut dem Berliner Tourismusportal visitBerlin aus den Ländern Großbritannien, USA und Spanien. Zum ersten Mal befinde sich auch Israel unter den Top-10 Ländern, aus denen die meisten Übernachtungen gezählt wurden. „Berlin hat sich in einem schwierigen internationalen Umfeld als Top-Drei-Destination in Europa behauptet“, sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin.

Rund ein Viertel der Hotelübernachtungen habe im vergangenen Jahr mit 7,7 Millionen das Kongressgeschäft in Berlin generiert. Dies geht aus der aktuellen Kongress-Statistik von visitBerlin hervor. Insgesamt reisten 2016 mehr als 11,5 Millionen Teilnehmer zu rund 137.500 Veranstaltungen in die deutsche Hauptstadt. Das entspreche einem Wachstum von rund zwei Prozent – sowohl bei der Anzahl der Teilnehmer als auch bei den Veranstaltungen.