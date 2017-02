Privathotellerie: Neue Genossenschaft will Buchungsplattform etablieren

23.02.2017 Top hotel

„Die Branche ächzt seit Jahren unter den Herausforderungen und Zwängen des aktuellen Online-Vertriebs. Die wollen wir mit geballtem Know-how lösen." Diese Aufgabe verfolgen E-Commerce-Spezialist Dan Leisner und sechs sechs weitere Partner mit dem Buchungsportal Stayya.de, hinter der die jüngst gegründete Deutsche Hotelgenossenschaft (DHG) eG steht. Das Ziel: Hoteliers und Gäste flächendeckend ohne Provisionsdruck online zusammenzubringen.

Nach eigenen Angaben organisieren sich In der Genossenschaft die Hoteliers untereinander mit ihren Interessen und bestimmen sämtliche Marketingaktivitäten mit, während stayya.de ihre gemeinsame Buchungsplattform bildet. Das Portal ist seit Frühjahr 2016 online und listet bis dato rund 500 Hotels. USP von Stayya sollen bessere Konditionen und ein direkter Gästekontakt sein, mittelfristig soll sich das Portal als Alternative zu großen OTAs etablieren.

Mitglieder der Hotelgenossenschaft zahlen acht Prozent Provision, bei Folgebuchungen eines Gastes nur noch ein Prozent. Ein Euro pro Buchung wird außerdem für gemeinnützige Zwecke gespendet. „Der genossenschaftliche Gedanke ist eine gute Sache! Er befähigt die deutsche Hotellandschaft, sich aus der Abhängigkeit der etablierten Plattformen zu lösen und eine eigene Plattform für die Online-Vermarktung aufzubauen“, so Professor Gabriel Dukaric zur Motivation hinter der Initiative.

Statt mit Google-Adwords will die Genossenschaft mit Gästeempfehlungen zum Erfolg kommen. Dies soll wie folgt funktionieren: Teilnehmende Hoteliers stellen Ihre Gästelisten zur Verfügung, damit die Plattform schnell über eine große Reichweite verfügt. Weiter heißt es bei Stayya: »Die Gäste von diesen initialen Listen werden wir als Ihre Stammgäste in Zukunft nur mit 1% Provision bei Buchung in Ihrem Hotel abrechnen. Und Sie erhalten für jede Erstbuchung in einem Stayya.de-Hotel, in dem der Gast noch nicht Stammgast ist, einmalig 5 Euro Provisionsgutschrift! In Folge sollen Sie Gäste, die noch nicht über Stayya.de gebucht haben, mittels Empfehlungen im Hotel werben. Als Belohnung für Ihr Engagement erhalten Sie für jede Erstbuchung eines so empfohlenen Gastes über Stayya.de einmalig ebenfalls 5 Euro, die wir Ihrem Provisionskonto gutschreiben."

Aktuell haben die Stayya.de-Macher noch einige Hausaufgaben zu erledigen, wie der ein Testbesuch der Top hotel-Redaktion auf der Seite zeigte. So wurden beispielsweise bei einer fiktiven Suchanfrage im April in Berlin insgesamt sieben Hotels eingeblendet, von denen allerdings keines buchbar war, auch wurden keine Raten eingeblendet. Ganz ähnlich verlief die Anfrage für ein Ostsee-Wochenende im Mai.



In den Aufsichtsrat der Deutschen Hotelgenossenschaft wurden berufen:

• Professor Dr. Gabriel Dukaric, Hochschuldozent für den Studiengang Master International Tourism Management an der Hochschule Heilbronn.

• Arne Kurowski, Projektentwickler und selbstständiger Hotelier eines renommierten Vier-Sterne-Hauses auf Rügen.

• Christian Kübler, langjähriger General Manager und zuletzt Geschäftsführer im Onlinevertrieb der Kurzreisehotellerie.

• Alexander Haas, Steuerberater und spezialisiert auf die Betreuung von Hotels.

• Stefan Schäfers, Direktor eines traditionsreichen Familienhotelbetriebs und Vorstand der Genossenschaft

• Dan Leisner, e-Commerce-Spezialist, Geschäftsführer von stayya.de und Vorstand der Genossenschaft

• Wolfgang Heidel, Hotelier und Gründer der Portale ruegen-abc.de und reise-10.de