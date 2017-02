Hotelmarkt Australien: Hochstimmung in Down Under

23.02.2017 Top hotel

Neue Tourismusrekorde in Australien: Über zehn Prozent mehr Ankünfte und dazu ein wachsender Inlandstourismus sorgen auf auf dem Kontinent für eine wachsende Nachfrage nach Hotelimmobilien. Laut Tophotelprojects sind derzeit rund 100 Hotels in Planung.

Australien hat einiges zu bieten, von beeindruckenden Landschaften über traumhafte Strände bis hin zu spannenden Städten, in Australien wird es nie langweilig. Auch wenn ein Großteil der Reisenden auf die jungen Rucksacktouristen aus aller Welt entfällt, erfreut sich das Land auch am steigenden Interesse der direkten Nachbarn aus Neuseeland, China und Singapur. Ende 2016 wurde mit 8.2 Millionen ein Anstieg von 11% der gesamten Ankünfte in Australien gemessen und auch der Inlandstourismus erreichte das stärkste Wachstum seit Jahrzehnten.

Aktuell werden 102 neue Hotels mit insgesamt 29,481 Zimmern gebaut. Besonders Melbourne, Sydney, Perth und Brisbane können sich auf einige neue Unterkünfte in den kommenden Jahren freuen. Anfang nächsten Jahres wird das Ritz-Carlton Perth seine 204 luxuriösen Zimmer am Elizabeth Quay einweihen. Und auch auf der anderen Seite des Landes wird es edel. Das fünf Sterne W Brisbane wird Ende des Jahres seine 305 neuen Zimmer eröffnen.

Aber nicht nur Marriott hat ein Auge auf Down Under geworfen. Die australische Mantra Group wird ihre Präsenz mit elf neuen Hotels in den kommenden Jahren steigern und auch Hilton freut sich auf die Eröffnungen von sechs neuen Häusern. Hyatt hingegen entwickelt sich etwas langsamer mit aktuell zwei neuen Projekten.

Quelle: Tophotelprojects