Umfrage: Wie reisen Frauen?

22.02.2017 Top hotel

Rund 40 Prozent der Geschäftsreisenden in Deutschland sind Frauen – doch worauf legen diese besonderen Wert? Das soll nun eine Umfrage des Projekts »Frauen reisen anders« herausfinden.

Die Erhebung geht Fragen zur Reiseplanung, Lage und Größe des Hotels, speziellen Frauen-Etagen, Zimmer-Ausstattung und Dienstleistungen nach. Außerdem können sich die Teilnehmerinnen zu kulinarischem Angebot, Offerten für Kultur, Shoppen, Geselligkeit, Wellness und Fitness sowie Sicherheit und Mobilität äußern. Geschäftsreisende Frauen können ihre Meinung noch bis zum 15. März in der Umfrage unter www.certified.de/Umfrage kundtun.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt »Frauen reisen anders« vom unabhängigen Qualitätssiegel Certified in Kooperation mit dem Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) und dem Bundesverband Sekretariat und Büromanagement (BSB). »Wir wollen wissen, welche Ansprüche und Erwartungen Frauen auf Reisen zum Beispiel an Sicherheit, Bedürfnis nach Ruhe oder Community-Anbindung haben, um Leistungsträgern wie Hotels oder Mobilitätsanbietern gegebenenfalls entsprechende Handlungsempfehlungen geben zu können«, erklärt Inge Pirner, Leiterin des VDR-Hotelausschusses.

Unter allen Teilnehmerinnen der Umfrage wird ein Gutschein für zwei Übernachtungen mit Frühstück im Certified Hotel Linslerhof im Saarland für zwei Personen verlost. Die Umfrage-Ergebnisse und daraus abzuleitende Maßnahmen werden auf dem Forum für Office Professionals & Management (OPM) in Bremen am 5. Mai sowie auf der Frühjahrstagung für Geschäftsreise- und Mobilitätsmanagement vom 10. bis 12. Mai in Berlin präsentiert.