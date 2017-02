Neubau in Tier: B&B kommt in Deutschlands älteste Stadt

22.02.2017 Top hotel

In den kommenden Monaten drehen sich in der Nähe des Hauptbahnhofs in Trier die Baukräne, denn die B&B HOTELS eröffnen Anfang 2018 ein neues 120-Zimmer-Hotel. Laut einer aktuellen Marktanalyse geht B&B in Trier mit dem Neubau den richtigen Weg.

2015 kletterte die Zahl der Übernachtungen in Trier auf über 780.000 – fünf Prozent mehr als noch im Vorjahr. Mit dem Bau des gehobenen Zwei-Sterne-Hotels reagiert B&B jetzt auf die steigenden Übernachtungszahlen in der Stadt. »Außerdem werden 2018 zum Karl-Marx-Jahr viele Besucher in der Stadt erwartet. Die Nachfrage nach neuen Hotels mit attraktiven Angeboten ist gemäß unserer Marktanalysen sicher gegeben«, so Stephan Ruppert, Geschäftsführer der ausführenden Projektgesellschaft Matthias Ruppert Holding GmbH.

Das neue Hotel in zentraler Lage fülle eine Marktlücke – es gebe es in der Stadt noch kein Economy-Markenhotel in dieser Form. Daneben überzeuge Trier auch durch die Nähe zu Luxemburg: »Wir freuen uns sehr darauf, bald auch an diesem Knotenpunkt präsent zu sein«, betont B&B Geschäftsführer Max C. Luscher.