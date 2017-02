Hotelmarkt Schweiz: Dank heimischer Gäste nur leichter Übernachtungsrückgang

22.02.2017 HTR

Die Hotellerie in der Schweiz registrierte im Jahr 2016 mit 35,5 Millionen Logiernächten einen leichten Rückgang um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum vierten Mal in Folge verzeichneten die inländischen Gäste ein positives Ergebnis. Schweiz Tourismus erwartet 2017 wieder einen sanften Aufschwung. Das Berichtet htr Hotelrevue.

Die aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) wurden am Dienstag anlässlich der Jahresmedienkonferenz von Schweiz Tourismus vorgestellt. Mit einem Minus von 0,3 Prozent ist die Zahl der Logiernächte 2016 in der Schweiz weniger stark zurückgegangen als im Jahr 2015, als die Übernachtungen um 0,8 Prozent sanken. Einmal mehr konnten die Hotels bei den Schweizer Gästen eine Zunahme verbuchen. Sie generierten 16,2 Millionen Logiernächte, was einem Plus von 1,2 Prozent (+192'000) entspricht.

Die Schweizer Marketingorganisation will künftig den Herbst als eigentliche Schweizer Saison positionieren. Diese Jahreszeit sei wegen des Klimawandels länger und milder als früher, sagte Schweiz Tourismus-Sprecher Markus Berger vor den Medien. Und preislich attraktiv: Denn die ausländischen Ferienalternativen im Herbst seien teurer als die Badeferien im Sommer im Vergleich zu Wanderferien in der Schweiz.

Weiterhin negative Zahlen schreiben die Hoteliers mit ausländischen Gästen. Diese verbuchten im vergangenen Jahr 19,3 Millionen Logiernächte und damit 1,5 Prozent weniger (-288'000) gegenüber 2015. Dabei ging nach mehreren Jahren ununterbrochenen Wachstums die Nachfrage der asiatischen Gäste im Vergleich zu 2015 um 160'000 Logiernächte zurück (-3,4%).

Zurückzuführen sei diese Trendwende, laut BFS, auf die starke Abnahme der chinesischen Gäste (ohne Hongkong), die mit einem Minus von 248'000 Logiernächten (-18,0%) den stärksten Rückgang aller Herkunftsländer verzeichneten, gefolgt von Japan mit einem Minus von 34'000 Logiernächten (-8,5%). Die Logiernächte der Gäste aus den Golfstaaten (+30'000 / +3,2%) und der Republik Korea (+22'000 / +7,1%) nahmen hingegen zu.

Weiterhin rückläufige Zahlen aus dem EU-Raum

Der seit 2009 zu beobachtende Abwärtstrend der Logiernächte bei den Gästen aus dem europäischen Kontinent setzte sich im Jahr 2016 fort (-172'000 / -1,5%), war jedoch weniger markant als in den Vorjahren. Unter diesen Ländern generierte Deutschland mit -149'000 Logiernächten den stärksten absoluten Rückgang (-3,9%), womit die Zahl im achten Jahr in Folge stetig sank. Russland, Belgien, Italien, Frankreich und das Vereinigte Königreich verzeichneten ebenfalls weniger Logiernächte. Das Ergebnis der Niederlande (+530 / +0,1%) war nach mehreren Jahren stetigen Rückgangs stabil. Demgegenüber verbuchte Spanien eine Zunahme um 22'000 Logiernächten (+5,6%).