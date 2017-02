Hornstein-Ranking: L’Art de Vivre Spitzenköche brillieren

21.02.2017 Top hotel

In Deutschland, Österreich und Südtirol stehen jeweils die Küchenchefs eines L’Art de Vivre Hauses an der Spitze des jüngst veröffentlichten Hornstein-Rankings 2017: Helmut Thieltges, Rudolf Obauer und Gerhard Wieser belegen Platz 1 im neuen Ranking.

Helmut Thieltges, Küchenchef des Waldhotel Sonnora (Foto), holte den 1. Platz für Deutschland in ein L’Art de Vivre Haus. Den Platz teilt er sich mit Harald Wohlfahrt in der »Schwarzwaldstube« im Hotel Traube Tonbach. In Österreich gewann Rudolf Obauer mit dem Restaurant-Hotel Obauer in Werfen. Für Südtirol reiht sich Gerhard Wieser in der »Trenkerstube« im Hotel Castel bei den Erstplatzierten ein.

Das Hornstein-Ranking erscheint im diesem Jahr zum 35. Mal. Wolf Freiherr von Hornstein, Gastronom im »Alten Pastorat« auf Föhr, hatte damals die Idee ein Ranking der führenden Restaurant-Guides zu erstellen, um den Restaurantbesuchern einen objektiven Querschnitt der Bewertungen der einzelnen Führer zu liefern. Außerdem gründete er vor 30 Jahren die Vereinigung L’Art de Vivre, der heute mehr als 20 herausragende Spitzenköche und Gastgeber im deutschsprachigen Raum angehören.

»In unserem Jubiläumsjahr gleich drei L’Art de Vivre-Mitgliedsbetriebe an der Spitze zu sehen und weitere unter den jeweils Besten, erfüllt uns mit großem Stolz und erinnert zugleich würdevoll an den engagierten Gründer«, sagt Klaus Sieker, Präsident der Vereinigung L’Art de Vivre mit Sitz im Krefeld.