Deutsche Hospitality: Aylin Nöske und Erwin Bruyn sind »General Manager of the Year«

21.02.2017 Top hotel

Auf der Business Conference der Hotelgruppe in Brüssel wurden die herausragenden Leistungen der beiden Gewinner der Brands IntercityHotel und Steigenberger Hotels and Resorts gewürdigt. Gerade Aylin Nöske legte bis dato eine steile Karriere bei Deutsche Hospitality vor.

Aylin Nöske leitet seit März 2012 das IntercityHotel Darmstadt, das im Herbst desselben Jahres eröffnete. Somit war sie bereits im Voreröffnungsbüro aktiv und betreute die Markteinführung des Hauses. Mit herausragenden Umsatzzahlen und einer überdurchschnittlichen Zimmerbelegung sei es Nöske gelungen, das IntercityHotel Darmstadt zu etablieren. Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotel GmbH, freut sich über die Auszeichnung: „Seit fast neun Jahren ist Aylin Nöske im Unternehmen. Ihre Karriere bei IntercityHotel begann sie als Veranstaltungsleiterin, zusätzlich übernahm sie die Position der Serviceleiterin. Bereits hier zeigte sich ihr hervorragendes Organisationstalent.“

Erwin Bruyn wurde als General Manager des Jahres der Steigenberger Hotels and Resorts ausgezeichnet. Derzeit ist er als General Manager des Steigenberger Airport Hotel Amsterdam tätig und bekleidet zugleich den Posten als Area General Manager Netherlands. „Erwin Bruyn greift in seiner täglichen Arbeit auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. So brachte und bringt er die von ihm verantworteten Hotels zu Höchstleistungen“, berichtet Jürgen von Massow, Vice President Operations der Steigenberger Business Hotels.