Maritim Hotels: Das nächste Fettnäpfchen?

21.02.2017 Top hotel

Einmal mehr haben die Maritim Hotels einen Veranstaltungsraum vermietet. Und schon wieder soll der Veranstaltungsvertrag gelöst werden. Das geplante Event des britischen Verschwörungstheoretikers David Icke im Maritim Hotel Berlin wird heftig kritisiert, denn der ehemalige Fußball-Profi vertritt skurrile esoterische, rechtsgerichtete Theorien, die an Kuriosität und Absurdität kaum zu überbieten sind.

Der Publizist David Icke verknüpft unter anderem antielitäre, ökologische und spirituelle Ansichten mit einer breiten Palette rechtsextremer Verschwörungstheorien und paranoider Klischees. Im Oktober plant er im Rahmen seiner weltweiten Tournee einen Auftritt in Deutschland. Nachdem ihm zuvor die Buchung anderer Veranstaltungsorte verwehrt wurde, darunter die der Carl-Benz-Arena in Stuttgart, wurde ein Vertrag mit dem Maritim Hotel Berlin nahe des Potsdamer Platzes abgeschlossen. In einem Bericht der Berliner Morgenpost heißt es, dort habe man nicht gewusst, auf wen bzw. worauf man sich einlasse.

Das ist nicht unbedingt ein Hinweis auf verantwortungsvollen Verkauf von Eventflächen, ganz besonders nicht in Zeiten von AfD-Parteitagen, Hausverboten und Drohungen gegen Mitarbeiter im Maritim Hotel Köln. Dort soll im April der Bundesparteitag der „Alternative für Deutschland“ (AfD) stattfinden, wogegen sich in den vergangenen Wochen heftigste Proteste in der Domstadt formierten (wir berichteten).

Nun ist man bei Maritim offenbar froh darüber, dass andere kritische Geister auf die zweifelhaften Einstellungen und Aussagen Ickes hingewiesen haben und will die Zusage für die Räumlichkeit in der Hauptstadt zurücknehmen. Es ist das zweite „Fettnäpfchen“ innerhalb weniger Wochen, das im Zusammenhang mit dem Verkauf von Veranstaltungsräumen steht. Nun bleibt offen, ob Sales-Mitarbeiter bei Maritim künftig aufmerksamer verkaufen, um Situationen wie diese – die mit deutschlandweiter Negativ-Presse verbunden sind, in Zukunft zu verhindern. Andernfalls könnten weiterhin Interessenten mit ambivalentem Ruf aus der Offenheit des Hotelkonzerns ihren Vorteil ziehen.

Quelle: Berliner Morgenpost