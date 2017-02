Hotelmarkt Schweiz: Sunstar verbucht wieder mehr Übernachtungen

20.02.2017 htr

Die Sunstar Hotelgruppe hat ihr Ergebnis im ersten Halbjahr 2016/17 leicht verbessert. Übernachtungszahl, Umsatz und Bruttobetriebsgewinn stiegen. Unter dem Strich bleiben aber rote Zahlen.

Sunstar zählte in der von Mai bis Oktober 2016 dauernden Sommersaison 151.300 Logiernächte, wie das Unternehmen mitteilte. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,2 Prozent. Die weiterhin rückläufigen Gästezahlen aus dem Euroraum und Großbritannien hätten vor allem Bündner Betriebe gespürt. Die beiden Hotels im Berner Oberland profitierten den Angaben zufolge hingegen von der anhaltend starken Nachfrage aus dem Nahen und Fernen Osten.

Weiterhin werden rund 48 Prozent der Übernachtungen von Schweizer Gästen gebucht. Der Umsatz wuchs um 2,8 Prozent auf 21,8 Millionen Franken. Den Bruttobetriebsgewinn konnte Sunstar trotz leicht gestiegener Kosten um 13 Prozent auf 3,3 Millionen Franken steigern. Dennoch schreibt die Hotelgruppe unter dem Strich rote Zahlen. Sunstar habe aber den Verlust, der im Sommerhalbjahr üblicherweise anfalle, um 18 Prozent auf 1,1 Millionen Franken verringern können, hieß es.

Schwachen Winterstart wettgemacht



Der Start in die wichtige Wintersaison verlief laut Sunstar enttäuschend. Neben dem anhaltenden Gästerückgang aus den Euroländern hätten die schlechten Schneeverhältnisse bereits zum zweiten Mal in Folge kurzfristige Buchungen, insbesondere über die Festtage, verhindert. Im Januar konnte Sunstar aber dank der sehr guten Wetterbedingungen die Ausfälle vom Dezember kompensieren. Der Buchungsstand für die gesamte Wintersaison lag per Ende Januar um vier Prozent über dem Vorjahreswert.

