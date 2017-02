Hotelmarkt Berlin: Novum plant am BER

20.02.2017 Top hotel

Die Hamburger Novum Gruppe will im Herbst 2019 am neuen Berliner Airport BER mit einem 168-Zimmer-Hotel präsent sein. Ob der Flughafen bis dahin schon eröffnet hat? Jüngsten Informationen der Berliner Regierung zufolge soll der Hauptstadtflughafen statt in 2017 jetzt in 2018 eröffnen. Nebenbei: Das Steigenberger am BER wartet mittlerweile seit über vier Jahren auf seine ersten Gäste.

"In der Hauptstadt sind wir bereits mit 14 Häusern gut vertreten - und gewinnen nun einen neuen, interessanten Standort nahe dem neuen, internationalen Flughafen hinzu", sagt dazu David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der NOVUM Group. Die Nähe zum jetzigen Flughafen Schönefeld und damit zum neuen Airport BER gilt als »Pole Position« im anspruchsvollen Berliner Hotelmarkt. "Die Anbindung an den Hauptstadtflughafen wird erstklassig sein", so Etmenan, der das Neubauprojekt mit der PROJECT Immobilien Gewerbe AG umgesetzt.

"Wir freuen uns, mit der NOVUM Hotel Group einen starken Pächter für uns gewonnen zu haben. Gerade Hotelunternehmen kommt die Lage des "FRONTOFFICE" direkt am neuen Hauptstadtflughafen sehr entgegen", so Patrick Will, Vorstand Vermietung und Globalverkauf bei der PROJECT Immobilien Gewerbe AG.