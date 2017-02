Neueröffnung: Luxuriöser Alpencharme im neuen SEVERIN*S

20.02.2017 Top hotel

Das SEVERIN*S – The Alpine Retreat hat Ende Dezember als modernes Chalet mit neun Suiten und einer exklusiven Residence im österreichischen Lech am Arlberg eröffnet. Durch individuellen Luxus und ausgefallene Unterhaltung kommen Sportbegeisterte und Kunstliebhaber auf ihre Kosten.

Nach einem Investorenwechsel (wir berichteten) übernahm die ATLANTIC Hotel Management GmbH als Betreibergesellschaft ab November die finale Realisierung des Neubauprojekts. Als architektonisches Vorbild für das neue SEVERIN*S diente die typische Vorarlberger Bauweise: Antikes Holz in Verbindung mit einer Steinfassade und dem Kupferdach fügen sich in die Umgebung ein. Italienische Designermöbel, iPads zur Steuerung von Multimedia und Licht sowie ein Kamin in jeder der individuell gestalteten Suiten vermitteln Luxus und gleichermaßen Gemütlichkeit.

Ein separater Eingang führt in die 423 Quadratmeter große Residence, die Platz für bis zu acht Personen bietet. Dieses Designer-Apartment erstreckt sich über zwei Stockwerke, zu den Highlights gehören der Außen-Whirlpool auf der eigenen Terrasse sowie das private Heimkino. Kunstliebhaber kommen im jüngsten SEVERIN*S-Haus ebenso auf ihre Kosten: Die Wände zieren zeitgenössische Werke internationaler Künstler, die mithilfe der Wiener Contemporary Art Advisors ausgewählt wurden.

Der Spa- und Wellnessbereich des Luxuschalets bietet den Gästen neben Anwendungen im Beauty-Salon oder der grosszügigen Spa-Suite einen Pool, zwei Saunen, Dampfbad und Infrarotkabine; der Fitnessraum ist mit internetfähigen Technogym-Geräten ausgestattet. Wahlweise im Restaurant oder dem hauseigenen Weinkeller verwöhnt Küchenchef Stephan Kriegelstein auch externe Besucher mit Produkten aus der Region und dem Besten aus aller Welt. www.severins-lech.at