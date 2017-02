Hotel-Investmentmarkt: Europa bleibt weiter im Fokus der Investoren

17.02.2017 Top hotel

Trotz Brexit-Votum und Terroranschlägen bleibt Europa ein attraktiver Investmentstandort, vor allem im Hotelimmobiliensektor, wie Christie & Co in seinem jüngst veröffentlichten Bericht betont.

„Für jedes Anlageprofil gibt es derzeit im Hotelmarkt Europas attraktive Investmentchancen. Je nachdem, an welcher Stelle der Risikokurve man sein Kapital anlegen möchte, bieten sich Investoren derzeit an vielen europäischen Standorten Hotelobjekte“, erklärt Andreas Scriven, International Managing Director & Managing Director Consultancy bei Christie & Co.

Hotelmarkt Deutschland bleibt stabil

„Deutschland bleibt ein Hotelmarkt mit niedriger Volatilität“, so Scriven. Entsprechend beliebt sind laut Christie & Co auch die Immobilien in der größten Volkswirtschaft Europas. Vor allem deutsche institutionelle Anleger sowie Pensionsfonds und Investoren aus dem Ausland seien derzeit an deutschen Hotelimmobilien interessiert. Wie auch in den letzten Jahren überstieg dabei die Nachfrage das Angebot. Der daraus resultierende Renditedruck mache es für Hoteleigentümer attraktiver, ihre Immobilien zu veräußern. Der Preisanstieg sei wiederum für Projektentwickler ein Anreiz, neue Hotels auf den Markt zu bringen.

Hotelmarkt Großbritannien von Brexit-Votum kaum betroffen

Das Brexit-Votum hatte laut Christie & Co im Vereinigten Königreich 2016 weniger Auswirkungen auf den Hotelmarkt als bislang befürchtet. „Das schwache Pfund in Folge des Referendums führte zu einer Steigerung der Gästeankünfte, was sich wiederum positiv auf die Hotelumsätze innerhalb und außerhalb Londons auswirkte. Während sich das Marktwachstum in den Monaten vor dem Referendum noch verlangsamt hatte, und Transaktionen länger brauchten, um zum Abschluss zu kommen, Preisminderungen erfolgten und sich bei den Investoren Nervosität breit machte, zogen die Transaktionsaktivitäten gegen Ende des Jahres wieder an“, weiß Scriven.

Das Interesse am britischen Markt seitens Investoren aus dem Ausland – vor allem aus Asien – hat 2016 aufgrund der günstigeren Wechselkurse insgesamt sogar zugenommen, wie Christie & Co feststellt. Trotz Brexit werde Großbritannien von vielen Investoren nach wie vor als „sicherer Hafen“ wahrgenommen. „Darüber hinaus wurden 90 Prozent der Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich nach wie vor von Investoren aus demselben geografischen Gebiet erworben. Somit hatte das Referendum kaum Auswirkungen auf britische Transaktionen“, konstatiert Scriven. Welche langfristigen Auswirkungen der Brexit haben wird, wenn Artikel 50 tatsächlich zum Tragen kommt, bleibe allerdings abzuwarten, wie Scriven betont.