Übernahme: Centro übernimmt Park Hotel Blub in Berlin

17.02.2017 Top hotel

Zum 1. März übernimmt die Hamburger Centro Hotel Group das Park Hotel Blub in Berlin-Neukölln. Das 151-Zimmer-Haus im Südosten der Hauptstadt wird künftig unter dem Namen Centro Park Hotel Berlin-Neukölln weitergeführt.

In den kommenden Monaten werden die verschiedenen Bereiche des Drei-Sterne-Superior-Hotels an die Standards der Centro Hotel Group angepasst. Zu den wesentlichen Zielgruppen, auf die sich das neue Management konzentrieren wird, gehören Leisure- und Business-Gäste.

Mit der Übernahme reagiert die Hamburger Hotelgruppe auf den anhaltenden Boom des Hotelmarkts in der Hauptstadt. Mit über 30 Millionen Übernachtungen hat sich Berlin neben London und Paris als Top-Ziel in Europa etabliert. Centro Hotel Group Geschäftsführer Rahman Neiro: „Ich freue mich über diese aktuelle Entwicklung, da sie unsere Bestrebungen stärkt, auch in der Bundeshauptstadt die Marke Centro bekannt zu machen. Dies ist ein neuer und vor allem wichtiger Standort für unser Unternehmen.“