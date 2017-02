Gastronomie NRW: Die Hygiene-Ampel kommt für alle

16.02.2017 Top hotel

Der nordrhein-westfälische Landtag hat in seiner Plenarsitzung am 15. Februar beschlossen, die sogenannte „Hygiene-Ampel“ ab 2019 im ganzen Bundesland verpflichtend einzuführen. Bislang war die Regelung unter teilweise heftiger Kritik nur in einzelnen Städten, zum Beispiel in Duisburg, getestet worden.

„Zweck dieses Gesetzes ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern die Ergebnisse von Kontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwachung [...] in verständlicher Form leicht zugänglich (transparent) zu machen“ und zwar „in Form eines Balkendiagramms, das die Ergebnisstufen abbildet“, so Auszüge aus dem Gesetzestext.

Das Gesetz, das am 15. Februar nach der zweiten Lesung im Landtag von Nordrhein-Westfalen mit 218 zu 133 Stimmen angenommen und verabschiedet wurde, war zuvor im Fachausschuss mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten angenommen worden. Dagegen stimmten CDU und FDP.

Kritik an dem Gesetz wurde bereits während der Testphase in den vergangenen Monaten laut. Vor allem Gastronomie, Lebensmittelhandwerk und Einzelhandel sprechen sich gegen den sogenannten „Gastro-Pranger“ aus, der zudem bürokratischen Mehraufwand mit sich bringen wird. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass anhand der Ampelfarben kein Rückschluss dahingehend möglich sei, ob bei der Prüfung tatsächlich die Hygiene oder etwa Aufzeichnungspflichten bemängelt wurden.

Das nun beschlossene Gesetz verpflichtet Gastronomen und Lebensmitteleinzelhändler mit einer Übergangsfrist von drei Jahren dazu, die Ergebnisse der amtlichen Hygienekontrollen mithilfe der Signalfarben Grün, Gelb und Rot öffentlich einsehbar zu machen. Dies gelte für rund 150.000 Betriebe in Nordrhein-Westfalen, heißt es in einem Bericht der Westfälischen Rundschau. Demnach müssten Betriebe ohne direkten Kundenkontakt dies im Internet tun.

Quelle: Landtag NRW, Westfälische Rundschau