Resort Schwielowsee: Lange Haftstrafe für Ex-Hotelier Axel Hilpert

15.02.2017 Top hotel

Der Prozess gegen Axel Hilpert, bei dem es um veruntreute Fördergelder in Millionenhöhe geht, ist bereits durch viele Instanzen gegangen. Jetzt gibt es ein neues Urtei, nachdem Hilpert für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis muss. Sein Rechtsanwalt kündigte Revision an.

Bereits 2012 wurde der Betreiber des Resort Schwielowsee südöstlich von Berlin bereits vom Potsdamer Landgericht verurteilt. Das Gericht sah es damals ebenso wie jetzt das Landgericht Frankfurt (Oder) als erwiesen an, dass Hilpert beim Bau des Resorts die Investitionsbank des Landes Brandenburg um 2,6 Millionen Euro an Fördergeldern betrogen hat. Einerseits wurden vom Hotelier Provisionen und Scheinrechnungen künstlich erhöht, andererseits hat er von den Baufirmen erhebliche Rabatte eingefordert. Die Differenz ist ihm zugeflossen.

Hilpert und sein Anwalt Gerhard Strate kündigten an, Revision einzulegen. Man sei zuversichtlich, in Karlsruhe Erfolg zu haben, sagte Strate. Ein Grund dafür düften Zweifel an der Glaubwürdigkeit einer Zeugin sein. Nach rbb-Recherchen hat die Hauptbelastungszeugin der Anklage möglicherweise bei dem umstrittenen Projekt zum eigenen Vorteil gehandelt. Sie war als Referatsleiterin bei der Investitionsbank für die Förderung der Hotelanlage am Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark) zuständig. Ihr Mann soll auf ihre Veranlassung hin die Versicherungen für das Projekt vermittelt haben und dafür Provisionen kassiert haben.