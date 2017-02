Hotelmarkt Schleswig-Holstein: Weissenhaus-Gäste frühstücken im Kavaliershaus von 1730

15.02.2017 Mathias Hansen

Die behutsame Weiterentwicklung auf dem historischen Schlossgut an der Ostsee geht weiter: Der geschäftsführende Direktor Frank Nagel nahm unlängst ein neues Frühstücksrestaurant in Betrieb, in dem einst der Hofstaat seine Unterkunft bezog.

Der herrschaftliche Fachwerkbau aus dem Jahr 1730 – zentral im Dorfkern der Gutsanlage mit Blick auf den Schlossteich gelegen – wurde im vergangenen Jahr mit viel Fingerspitzengefühl restauriert und liebevoll neu eingerichtet. „Damit bieten wir unseren Gästen nun einen traumhaften Start in den Tag“, erklärt Nagel. Zuvor wurde das Frühstück im Gourmetrestaurant "Courtier" eingenommen, was aber nicht als optimale Lösung galt.

Das Kavaliershaus wartet jetzt mit lavendelblauen Wandbespannungen und zartgraue Sesseln auf, die an die Farbharmonien der nahen Ostsee erinnern sollen. Die fünf historischen Räume sind in ihrer Struktur erhalten geblieben und kreieren ein einladendes Ambiente. Durch hohe Sprossenfenster wandert der Blick hinaus in den weitläufigen Park der Gutsanlage und über den Schlossteich.