Hotelmarkt Schweiz: Radisson Blu betreibt Hotel im Alpin-Resort Andermatt

15.02.2017 Top hotel

Hoch hinaus geht es für die Hotelkette Radisson Blu ab der kommenden Wintersaison. Sie ist die Betreiberin des zweiten Hotels im Alpin-Resort Andermatt und eröffnet somit ihr fünftes Hotel in der Schweiz und ihr erstes in einer Bergregion.

Für die Andermatt Swiss Alps AG ist dies der nächste Meilenstein in ihrer Entwicklung, wenn das künftige Vier-Sterne-Hotel bis zum Winter 2017/2018 fertiggestellt ist und dann etwa 180 Zimmer, ein Restaurant sowie Kongresseinrichtungen beherbergt. Mit dem Hotel in Andermatt erweitert Radisson Blu ihre Präsenz in der Schweiz, bislang verfügt die internationale Hotelkette mit rund 300 Hotels über Häuser in Luzern, St. Gallen, Zürich und Basel. Das künftige Vier-Sterne-Hotel im Andermatt Swiss Alps Resort wird das erste Radisson Blu in einer Bergregion sein.

In Andermatt sollen die Gebäude des Radisson Blu Hotels sowie der benachbarten Gotthard Residences die landschaftlichen Besonderheiten des Urserentals widerspiegeln. Naturstein, Holz und Schindeln verleihen dem Hotel so einen charmanten Charakter. Der gedeckte Haupteingang wird sich auf der Nordseite befinden, an der Südseite liegt der Dorfplatz als öffentlicher Raum. Das sechsstöckige Hotel umfasst 179 Zimmer und Suiten, ein Restaurant mit Hotelbar sowie einen modernen Konferenzbereich mit einem Saal für bis zu 400 Personen. Eine Passage wird das Radisson Blu mit den benachbarten Gotthard Residences verbinden, in deren Erdgeschoss ein öffentliches Hallenbad mit Sauna-, Wellness- und Fitness-Bereich entsteht.

Andermatt ist ein Ganzjahres-Ferienort im Herzen der Schweizer Alpen. Derzeit wird in Andermatt das Resort Andermatt Swiss Alps entwickelt. Im Endausbau umfasst es rund 500 Apartments in 42 Gebäuden, 25 Chalets, Kongresseinrichtungen sowie ein Hallenbad und einen 18-Loch-Golfplatz. Hinzu kommen sechs Hotels im 4- und 5-Sterne-Bereich, darunter auch das bekannte 5-Sterne-Deluxe-Hotel The Chedi Andermatt. Zudem werden die Skigebiete Andermatt und Sedrun zur attraktiven SkiArena Andermatt-Sedrun zusammengeführt.