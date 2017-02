Expansion: Deutsche Hospitality macht die 100 voll

13.02.2017 Top hotel

Mit der Inbetriebnahme des neuen El Tahrir Hotel in Kairo hat die Steigenberger Hotels AG einen wichtigen Milestone gesetzt, da unter den drei Marken Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City und IntercityHotel jetzt 100 Hotels geführt werden. In Ägypten ist man mittlerweile zu einem führenden Player avanciert.

Mit ihrem Expansionskurs ist die Deutsche Hospitality aber längst nicht am Ende – im Fokus steht die Erschließung neuer Märkte ebenso wie die Stärkung der Markenpräsenz an bestehenden Standorten. Dieser Strategie entsprechend konnte die Gesellschaft im vergangenen Jahr 14 Verträge für neue Hotels auf drei Kontinenten unterschreiben.

Das Steigenberger Hotel El Tahrir liegt im Herzen der ägyptischen Metropole Kairo. Der zentrale Standort am Tahrir-Platz ist für internationale Freizeit- und Geschäftsreisende der ideale Ausgangspunkt zu Aktivitäten aller Art. Es ist nur 900 Meter entfernt vom Ägyptischen Museum entfernt und in unmittelbarer Nähe touristischer Hauptattraktionen wie dem Khan El Khalili Bazaar. Die Deutsche Hospitality ist damit mit elf Hotels und drei Nilschiffen als führende internationale Hotelgesellschaft in Ägypten vertreten.

„Die Eröffnung unseres 100. Hotels ist ein Meilenstein in unserer fast 87-jährigen Unternehmensgeschichte und dabei richtungsweisend für unseren Wachstumskurs. Mit Kairo ergänzen wir das Portfolio um eine Millionenmetropole von internationaler Relevanz. Gleichzeitig füllen wir damit einen weißen Fleck in Ägypten – dem zweitgrößten Standort unserer Hotelgesellschaft nach unserem Heimatmarkt Deutschland“, sagt Puneet Chhatwal, CEO der Deutschen Hospitality.