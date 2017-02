The Lanesborough London: Chef-Concierge Simon Thomas wird Präsident von Les Clefs d´Or

Bildquelle: Simon Thomas / The Lanesborough, London

The Lanesborough London

13.02.2017 Top hotel

Simon Thomas (Foto), Chef-Concierge in The Lanesborough London, wird am 27. März 2017 zum Internationalen Präsidenten von Les Clefs d’Or (Die Goldenen Schlüssel) ernannt. Die feierliche Zeremonie findet im Rahmen der „Union Internationale des Concierges d’Hôtels Les Clefs d’Or“ in Berlin statt.

Thomas ist der erste Brite seit 25 Jahren, der in die höchste Position gewählt wird, die ein Hotelportier in seiner Karriere erreichen kann. Als er 1992 die Goldenen Schlüssel erhielt, wurde er gleichzeitig jüngstes Mitglied in Les Clefs d’Or, einer internationalen Gesellschaft professioneller Concierges mit 44 Mitgliederabteilungen, die mehr als 50 Länder und nahezu 4.000 Mitglieder repräsentiert.

Aspiranten müssen, bevor sie aufgenommen werden und die begehrten Clefs d’Or erhalten, einen strengen Auswahlprozess durchlaufen. Das goldene Abzeichen steht für Service auf höchstem Niveau, umfangreiches Fachwissen, Liebe zum Detail und Kontakte in aller Welt.

Als einer der einflussreichsten Concierges der englischen Hauptstadt ist Simon Thomas stolz darauf, im legendären Londoner Luxushotel The Lanesborough zu arbeiten – einer Perle der renommierten Oetker Collection. Mit seinem großen Schatz an Erfahrung und einem Buch voller Kontaktadressen wacht er über 32 Mitarbeiter, darunter Chauffeure, Portiers und Pagen. Seine Kenntnisse über London und seine Freude an Perfektion sind unübertroffen. Als hochrespektierter Repräsentant der Branche wird er oftmals gebeten, im Namen seiner Kollegen über Service und Gastfreundschaft zu sprechen.

Geoffrey Gelardi, Geschäftsführer von The Lanesborough und lebenslanges Ehrenmitglied von Les Clefs d’Or: „Wir sind unglaublich stolz, dass Simon in diese angesehene Position gewählt worden ist – eine klare Würdigung seines Talents. Dank seines unermüdlichen Einsatzes kommen unsere Gäste rund um die Uhr in den Genuss von Concierge-Service auf Weltklasseniveau.“