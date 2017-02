Zuliefermarkt: TKS setzt strategische Expansion fort

13.02.2017 Top hotel

Mit TKS Scandinavia geht die vierte Tochtergesellschaft des international tätigen Generalunternehmers an den Start. Damit hat das Unternehmen für schlüsselfertige Leistungen und Refurbishment seine europaweit aufgestellte Organisationsstruktur um einen wichtigen Schlüsselmarkt erweitert.

TKS ist in Europa bereits mit Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und der Schweiz vertreten und setzt dabei konsequent auf ein Management-Team aus einheimischen Spezialisten, das mit den Besonderheiten des jeweiligen Marktes bestens vertraut ist. Die Niederlassung mit Sitz in Kopenhagen steht unter Leitung des Dänen Thomas Willumsen (Foto), der unter anderem für eine dänische Hotelkette und als Berater für ACCOR Hotels tätig war.

Bei den nordischen Hotelketten und Immobilieninvestoren sieht TKS vielversprechendes Potenzial für sein umfassendes Leistungsangebot. „Als Spezialist nehmen wir mit unserem Leistungsportfolio und europäisch aufgestellter Organisationsstruktur eine Alleinstellung ein, die es uns ermöglicht, schlüsselfertige Leistungen inklusive der TGA standortunabhängig anzubieten“, beschreibt CEO Uwe Christian Köhnen den Mehrwert der Zusammenarbeit.