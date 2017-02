Maritim Köln: Massive Proteste gegen AfD-Parteitag

10.02.2017 Top hotel

Seit mehreren Wochen schon regt sich Unmut in Köln, seit bekannt wurde, dass im April der Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) im Maritim Hotel in der Domstadt stattfinden soll. Die Geschäftsführung der Maritim Hotels und der Direktor des Kölner Hauses wollen aber an dem Vertrag festhalten. Ein Patentrezept für solche Situationen scheint es nicht zu geben.

Der Verkauf von Veranstaltungsräumlichkeiten in Hotels an politische Parteien und Gruppierungen ist aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Das Dilemma besteht darin, dass zahlreiche Bürger sich gegen die Politik und Meinungsmache der rechtspopulistischen AfD aussprechen und die Hotelbetreiber durch ihre Proteste auffordern, genau das nicht zu tun.

Die Ablehnung großer Teile der Bevölkerung gegen die Veranstaltung geht in Köln inzwischen so weit, dass auch Mitarbeiter des Hotels massiv unter Druck gesetzt werden. Teilweise würden die Angestellten sogar während der Arbeitszeit mit dem Tode bedroht, heißt es in dem Bericht der Berliner Morgenpost. Und damit schießt der Protest an der Partei eindeutig über das Ziel hinaus.

Der Direktor des Maritim Hotels Köln, Hartmut Korthäuer, äußerte in der Berliner Morgenpost, dass er zwar nicht zu den AfD-Wählern gehöre, er aber am Vertrag festhalten wolle. Die AfD gehöre schließlich zur politischen Landschaft der Bundesrepublik.

Das sehen zahlreiche Prominente aus der Domstadt anders: In den vergangenen Tagen meldeten sich beispielsweise deutschlandweit bekannte Karnevalsbands wie die Höhner und Bläck Fööss zu Wort und kritisierten das Treffen, das ab 22. April in Köln stattfinden soll. Die Stadt stehe für Weltoffenheit und Toleranz und man wolle verhindern, dass die Partei „im Schatten des Doms an der Spaltung der Gesellschaft arbeiten“ könne.

