Focus/XING/kununu: Motel One als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

09.02.2017 Top hotel

Das Nachrichtenmagazin Focus hat gemeinsam mit XING und kununu Motel One als „Besten Arbeitgeber“ der mittelgroßen Unternehmen in Hotellerie und Tourismus ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal fand die Untersuchung der besten Arbeitgeber Deutschlands statt.

In der größten deutschen Befragung dieser Art beurteilten 100.000 Angestellte, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitsplatz sind und ermitteln so die Unternehmen, die ihren Beschäftigten ideale Arbeitsbedingungen bieten. „Die prämierten Unternehmen zeichnet vor allem die Bereitschaft aus, sich auf die anstehenden Herausforderungen einzulassen“, erklärt Robert Schneider, Chefredakteur des Focus. „Wer eine offene Arbeitsatmosphäre schafft und seinen Beschäftigten auf Augenhöhe begegnet, motiviert.“

Bereits zum zweiten Mal führt die Budget Design Hotelgruppe das Ranking der TOP 5 als Branchensieger in der Kategorie „Mittelgroße Unternehmen“ an. Im Gesamtranking der Kategorie „Gastronomie, Hotellerie, Entertainment, Fitness und Tourismus“ belegt Motel One Platz zwei. Die Datenerhebung erfolgte über drei Partner. Das Hamburger Markforschungsinstitut Statista befragte unabhängig Arbeitnehmer über ein Online-Access-Panel. Der Kooperationspartner kununu schrieb XING-Mitglieder an und lud sie ein, über einen kurzen Fragebogen an der Umfrage teilzunehmen. Für die dritte Säule wurden Urteile auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu herangezogen.

„Unsere Mitarbeiter leisten einen maßgeblichen Beitrag zum Unternehmenserfolg“, so Daniel Müller, COO von Motel One und erklärt: „Um auch zukünftig die besten Mitarbeiter für uns zu gewinnen und diese zu halten, hinterfragen und optimieren wir kontinuierlich unsere Prozesse. Mit der One University und unserem Aus- und Weiterbildungskonzept investieren wir viel in die Zukunft unserer Mitarbeiter und hoffen so, sie auch langfristig für Motel One zu begeistern.“