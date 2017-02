AccorHotels/FRHI: Unüberlegt, unorganisiert, unterbesetzt

08.02.2017 Thomas Starost

AccorHotels kündigt langjährigen Mitarbeitern von FRHI Hotels & Resorts nach der Übernahme und erntet dafür vielerorts Kritik. Mit der Installation eines neuen COO Europe will der Konzern jetzt der Unruhe entgegenwirken.

Es war einer der spektakulärsten Hotel-Deals des vergangenen Jahres: Das französische Unternehmen AccorHotels übernahm die Luxuskette FRHI Hotels & Resorts mit den Marken Fairmont, Raffles und Swissôtel. Accor-CEO Sébastien Bazin sah durch die Übernahme »großartige Wachstumsperspektiven«: Die Hotelerträge sollten durch die Eingliederung maximiert werden und Kosten in Höhe von etwa 65 Millionen Euro durch eine »gesteigerte Effizienz der Marketing-, Verkaufs- und Distributionskanäle« eingespart werden. Wer die damalige Pressemitteilung gelesen hatte, stolperte immer wieder über die Formulierung »sparen durch gesteigerte Effizienz«, die für zahlreiche FRHI-Mitarbeiter einige Monate später ein böses Erwachen bringen sollte. Diese standen – trotz teilweise 20 Jahren Berufserfahrung – urplötzlich mit einem Kündigungsschreiben zum Jahresende auf der Straße.

Ein Vorgang, der in den Regionalbüros in Kanada und Asien ebenso stringent durchgezogen wurde wie in Europa, wo in Zürich die halbe Belegschaft um Director PR Europe Eva-Maria Panzer vor die Tür gesetzt wurde. Sang- und klanglos und vom Management der AccorHotels nur lapidar kommentiert. Man sprach von einem »Prozess der Konsolidierung« und dass das Regionalbüro in Zürich und andere bestehende Regionalbüros zusammengeführt werden. »Dabei gibt es auch Veränderungen, bei denen Personen das Unternehmen verlassen.« Keine Worte der Anerkennung oder des Bedauerns, des Lobes und Dankes für langjährige Zusammenarbeit.

Wie in Zürich mit erfahrenen Hotelmitarbeitern wie Eva-Maria Panzer umgegangen wurde, sorgte auch unter Journalisten für Kopfschütteln. Zeitungen und Magazine wie »Travel News« oder »Travel Inside« berichteten unter dem Titel »Eva-Maria Panzer wird Opfer der Accor-Übernahme«. Auch hier wieder keinerlei Reaktion oder Kommentar aus Paris. Wohl aber von der PR-Managerin selbst, die deutliche Worte für das Vorgehen fand: »Jemanden wie mich, mit solchen Kontakten und Erfahrung, müssen die erstmal finden.« Da hat die Sprach- und Literaturwissenschaftlerin wohl Recht, denn plötzlich begann es auch bei den europäischen FRHI-Hotels zu brodeln, wo zahlreiche Manager ihr Unverständnis über das Vorgehen der Accor-Geschäftsleitung äußerten. Von einem »unüberlegten und nicht organisierten Verhalten« war die Rede und von einer »Art und Weise, Menschen vor die Tür zu setzen, ohne Stil und Niveau«. Darüber hinaus war keinerlei Übergabe der Verantwortlichkeiten organisiert worden.