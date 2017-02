Branchen-Award: Christoph Hoffmann ist »Hotelier des Jahres«

Christoph Hoffmann hat 2005 zusammen mit Partnern die 25hours Hotel Company gegründet. Die DNA der jungen Hotelgruppe ist es, lokale Geschichten zu erzählen und maßgeschneiderte Konzepte zu verwirklichen. Der Slogan lautet: "Kennst Du eins, kennst Du keins." Damit ist das Gegenteil vom Hotel von der Stange gemeint, Individualität wird groß geschrieben. Die kleine Company, die sich als kreative Alternative zum "Einheitsbrei in der Kettenhotellerie" versteht, expandiert mit Maß. Zurzeit gehören zu der Gruppe acht Häuser in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Wien und Zürich. Im Bau sind vier Hotels in Zürich, München, Düsseldorf und Köln.

Begründung der Jury: "Christoph Hoffmann hat mit seinen derzeit acht 25hours Hotels die Blaupause für die modernen, lokal verankerten Lifestyle-Hotels geliefert. Elemente von 25hours sind in vielen anderen Konzepten zu finden. Hoffmann ist mit seinen Häusern auch eine Wiederbelebung der Hotelgastronomie gelungen, wie zum Beispiel mit dem Restaurant Neni im 25hours Hotel Bikini Berlin."

Special Award

Seit fast 20 Jahren ist Dr. Christian Harisch Geschäftsführer und gemeinsam mit Kommerzialrat Anton Pletzer und Stefan Rutter Eigentümer des Lanserhofs. Was 1998 mit dem Erwerb des Lanserhofs in Lans/Tirol im Kleinen begann, hat sich im Laufe der Jahre zu etwas Großem entwickelt. Heute zählen zu der Lanserhof GmbH das Stammhaus in Lans, das Lans Medicum in Hamburg und der Lanserhof am Tegernsee. 2016 erwirtschafteten die Häuser zusammen einen Netto-Umsatz von knapp 50 Mio. Euro. Und auch das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern: 2019 soll ein Lanserhof auf Sylt eröffnen. Zu den internationalen Gästen der Lanserhof-Hotels zählen Top-Manager, Politiker und Stars aus Film und Fernsehen. Wer seinen Körper im Lanserhof auf Vordermann bringen will, zahlt für das Doppelzimmer 350 Euro und für die teuerste Suite 1550 Euro pro Tag - exklusive Behandlungen. Im Schnitt verweilen die Gäste nach Unternehmensangaben mindestens neun Tage.

Christian Harisch (50) stammt aus einer Hoteliersfamilie aus Kitzbühel und betreibt dort noch das Fünf-Sterne-Hotel Weisses Rössl und das Vier-Sterne-superior-Hotel Schwarzer Adler, die sich seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz befinden. Obwohl Harisch nach seiner Ausbildung als Touristikkaufmann Jura studierte und promovierte, kam er nie vom Gastgewerbe los.

Begründung der Jury: "Dr. Harisch hat mit dem Lanserhof Lans und dem Lanserhof Tegernsee Maßstäbe im Bereich Medical Spa gesetzt. Der Lanserhof steht seit mehr als 30 Jahren für eine innovative Vitalmedizin und ist mit seinem Konzept eine in Europa vielfach ausgezeichnete medizinische Institution. Das Lans Med Concept ist eine Symbiose aus traditioneller Naturheilkunde und modernster Medizin."