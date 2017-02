Hotelmarkt Berlin: Höhere Raten zur ITB

07.02.2017 Top hotel

Einer HRS-Analyse zufolge steigen die Raten in Berlin zur Internationalen Tourismus-Börse Anfang März leicht um vier Prozent an. Fachbesucher müssen auch in diesem Jahr merklich tiefer in die Tasche greifen als das private Publikum.

ie ITB lockt in diesem Jahr wieder vom 8. bis zum 12. März Tourismusexperten aus aller Welt in die deutsche Hauptstadt. Das Kölner Hotelportal HRS hat anlässlich dessen die aktuellen Hotelpreise ermittelt. Der Durchschnittspreis für ein Zimmer während der Messe liegt bei 116 EUR. Das sind knapp vier Prozent mehr als während der ITB 2016 (112 EUR). Auf den gesamten März 2017 bezogen bedeutet das eine Preissteigerung von 20 Prozent. Wird das Mittel des Jahres 2016 (92 EUR) in Relation gesetzt, ergibt sich ein Aufschlag von 26 Prozent.

Die Preise schwanken zwischen den einzelnen Messetagen deutlich. Von Dienstag bis Freitag beträgt der durchschnittliche Zimmerpreis über alle Kategorien hinweg 122 EUR. Die teuerste Rate zahlen Gäste in der Nacht auf Mittwoch mit 129 EUR. Wer sich für einen Aufenthalt über das Wochenende entscheidet, kommt preiswerter weg: Der Durchschnittstarif zwischen Freitag und Sonntag liegt bei 97 EUR. Am günstigsten nächtigen Besucher in der Nacht auf den letzten Messetag mit 91 EUR.