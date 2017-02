Dorint Bremen: Karsten Kenneweg leitet das Park Hotel

07.02.2017 Top hotel

Norbert Huemer geht, Karsten Kenneweg kommt: Nachdem das Bremer Traditionshaus zwei Jahre unter Leitung des 50-Jährigen Huemer stand, kehrt jetzt mit Karsten Kenneweg ein GM an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Mit Karsten Kenneweg begrüßt das Dorint Park Hotel Bremen einen international erfahrenen Hotelier, der das Haus zudem bestens kennt: Hier startete Kenneweg, dessen Familie auf eine 160-jährige Hotel-Tradition im Bremer Umland zurückblicken kann, 1991 seine Karriere. Nach seiner Ausbildung folgten weitere Stationen in Wiesbaden und Frankfurt. 1999 folgte der Schritt zunächst nach London.

Bereits zwei Jahre später übernahm er die Position als Assistant Food&Beverage Manager im Westin Hotel in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda. Dann zog es Karsten Kenneweg für rund zehn Jahre nach China und Südkorea und über Krakau im Jahr 2009 wieder nach Deutschland. Als General Manager war Karsten Kenneweg von Mai 2012 bis Januar 2017 ein zweites Mal in China tätig und führte in dieser Zeit mehrere renommierte 4- und 5-Sterne-Hotels.

Nach zwei erfolgreichen Jahren im Park Hotel Bremen stellt sich Norbert Huemer nun neuen Herausforderungen. Für das Haus der Dorint Gruppe verantwortete er in seiner Direktionszeit unter anderem auch den Start der umfangreichen Renovierungen des Tagungs- und Veranstaltungsbereichs.