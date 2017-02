Kooperationen: Associated Luxury Hotels übernimmt Worldhotels

07.02.2017 Top hotel

350 Mitgliedshotels von Worldhotels für Geschäfts- und Urlaubsreisende treffen auf 250 unabhängige Luxushotels: Durch die Übernahme sollen die Synergien beider Kooperationen intensiv genutzt werden, ohne die jeweilige Eigenständigkeit zu verlieren. Der erst kürzlich für Dirk Führer installierte Worldhotels-CEO Geoff Andrew wird weiterhin von Frankfurt aus die 140 Mitarbeiter der Kooperation führen.

Mit dieser Übernahme stärkt Associated Luxury Hotels die Dienstleistungen für Hotels in bedeutender Weise. Beide Firmen haben ähnliche Charakteristiken. Sie bedienen unabhängige Hotels und Hotelketten weltweit. Worldhotels ist für sein globales Marketing, Sales, Training, E-Commerce sowie modernste Technologie- und Vertriebslösungen bekannt, während sich ALHI in der MICE-Szene einen Namen gemacht hat. Worldhotels agiert hauptsächlich außerhalb von Nordamerika, ALHI dominiert den nordamerikanischen Markt.

Zu Associated Luxury Hotels gehört bereits Associated Luxury Hotels International (ALHI), eine seit 30 Jahren führende globale Sales-Organisation für nordamerikanische Meetings und Incentives. Laut David Gabri, Chief Executive Officer von Associated Luxury Hotels, werden ALHI und Worldhotels als separate Divisionen betrachtet werden. Auch die Mitglieder und der Betrieb beider Organisationen bleiben getrennt. Zum Kaufpreis und den Details des Vertrags haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Gabri gab außerdem bekannt, dass Chief Commercial Officer Tom Santora von Associated Luxury Hotels zusätzlich die Rolle des Executive Chairman bei Worldhotels übernehmen wird. Dort wird er sich um die strategische Ausrichtung der Firma kümmern. Geoff Andrew wird weiterhin als Chief Executive Officer in Frankfurt die 140 weltweiten Mitarbeiter von Worldhotels führen. Laut Santora beschleunigt die Übernahme den Weg für beide Firmen, um mit den großen Hotelketten zu konkurrieren. “Im Gegensatz zu den großen Konglomeraten werden die Portfolios von ALHI und Worldhotels hauptsächlich aus weltweit einzigartigen und unabhängigen Hotels bestehen, die aufgrund ihres individuellen Charakters bei Reisenden geschätzt werden. Da sowohl MICE- und Geschäftsreisende als auch Urlauber lokale und authentische Erlebnisse schätzen, sind beide Firmen optimal positioniert, um unabhängige Hotels in den Bereichen Sales, Marketing und Distribution zu unterstützen.“

Andrew fügt hinzu: “Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Associated Luxury Hotels. Unsere Mission lautet „Empowering True Independence“ und die Übernahme verschafft uns zahlreiche Möglichkeiten dieses Ziel umzusetzen und unseren Mitgliedern noch mehr Geschäft zu verschaffen. Zusammen werden wir der führende Anbieter von Hoteldienstleistungen für unabhängige Hotels werden.“