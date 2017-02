03.02.2017 Top hotel

Das Hotel Dein Engel in Oberstaufen im Allgäu hat innerhalb von nur fünf Monaten einen neuen Anbau erhalten. Der neue „Engel-Flügel“ bietet weitere Zimmer sowie neue Spa-Angebote wie etwa eine Panorama-Sauna.

Vier neue Doppelzimmer, sechs Suiten, ein Ruheraum und eine Panorama-Sauna entstanden in weniger als einem halben Jahr Bauzeit. Die Hoteliersfamilie Schädler will damit dem Gästewunsch nach unverbautem Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt nachkommen. Das gemeinsam mit regionalen Unternehmen entwickelte Konzept beinhaltet ein Design im alpenländischen Stil, das sich an die Einrichtung des Haupthauses anlehnt. Unterschiedliche Grün-, Rot- und Kaffee-Töne, hochwertige Stoffe, Teppiche und Echtholz prägen das Bild im neuen Anbau. In den Bädern, die mit bodengleichen Regenwasserduschen oder teils frei stehenden Badewannen ausgestattet sind, wurden vorwiegend Naturstein und Keramik verwendet, was die bodenständige Ausrichtung unterstreicht.

Der neue Engel-Flügel komplettiert das vielfältige Angebot zu dem bereits bestehenden Stammhaus. Bisher verfügte das Hotel bereits über einen ganzjährig beheizten Außenpool, ein Innenschwimmbad, Fitnessstudio, vier Saunen und einen Konferenzraum. Vom neuen Gebäudeteil kommen die Gäste bequem in den Wellnessbereich und das Stammhaus mit Restaurant und Engel-Bar.