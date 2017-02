Hotelmarkt Deutschland: Erstes B&B Hotel in Offenburg

03.02.2017 Top hotel

Am 1. Februar 2017 eröffnete das B&B Hotel Offenburg seine Türen. Das neu gebaute Hotel auf der Offenburger Kronenwiese – dem ehemaligen Areal der Burda Medien AG – bietet 93 moderne Gästezimmer.

Das Haus liegt in Fußnähe zum Zentrum und zur Messe Offenburg-Ortenau; Straßburg ist nur 27 Kilometer entfernt. Wie in allen B&B Hotels können Gäste WLAN und Sky-TV im gesamten Hotel kostenfrei nutzen. Parkplätze für Hotelgäste stehen im benachbarten Parkhaus Zentrum West gegen Gebühr zur Verfügung.

Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH: „Mit Offenburg haben wir einen weiteren attraktiven Standort in Baden-Württemberg in unserem Hotel-Portfolio. Die Stadt begeistert nicht nur durch ihre zahlreichen Barockbauten im Zentrum, spannende Veranstaltungen wie die Oberrhein Messe oder die Badische Weinmesse, sondern auch durch seine großartigen Verkehrsanbindungen. Wir freuen uns sehr darauf, nun auch an diesem Knotenpunkt präsent zu sein.“

Die Hotelmanager Nina Seethaler und Daniel Brusch freuen sich über die pünktliche Eröffnung: „Aufgrund der zentralen Lage unseres Hauses finden alle unsere Gäste beste Voraussetzungen, um Offenburg und die Region zu erkunden – sei es für einen Geschäftsbesuch oder eine private Reise mit der Familie.“