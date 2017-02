02.02.2017 Top hotel

Neubauprojekte sind in der internationalen Hotellerie nichts Besonderes. Was jedoch seltener vorkommt, sind Mega-Projekte mit mehr als 5.000 Hotelzimmern. Aktuell sind einige solcher Projekte weltweit im Bau, wie Tophotelprojects berichtet, fünf stechen ganz besonders hervor. Klicken Sie sich durch die Bilder!

1. Dubrovnik Pearl: Das Projekt, was unter dem Namen Croatian Dream Project bekannt ist, befindet sich in einer frühen Phase. Zu dem Projekt werden sieben Hotels mit insgesamt 5.000 Zimmern gehören, alle komplett neu erbaut. Dazu kommt eine riesige Yacht Anlage mit 400 Liegeplätzen, ein Flughafen, ein 27-Loch-Golfkurs mit angrenzenden privaten Villen, Apartments, 85 Luxus-Boutiquen, Kunstmessen, Restaurants, Cafés, Discos, ein botanischer Garten, eine Multifunktions-Arena für Shows, eine Sportarena, eine sechs Kilometer lange Promenade am Meer, ein Technologie-Park, Weingärten, Olivenhaine, Lavendelfelder, Ökoparks und ein Kinokomplex. Wirklich beeindruckend. Kosten: 533 Millionen Dollar, Eröffnung: 2020

2. Holiday Inn Makkah Abraaj Al Tayseer: Obwohl es nicht ganz so teuer wird wie das vorige, soll diese Anlage nach Fertigstellung noch mehr Zimmer haben, nämlich 5.154. In der Provinz Makkah in Saudi Arabien werden die fünf Türme auf dem Gebiet der Abraaj Al Tayseer Pilgerstätte gebaut. Das Gelände liegt nur 900 Meter von der großen Moschee entfernt und jeder der Türme wird ein eigenes Restaurant haben. Das Projekt wird in mehreren Phasen erbaut, wobei 1.642 Zimmer in zwei Türmen das ganze Jahr geöffnet haben werden. Die anderen 3.512 Zimmer in den anderen drei Türmen werden später eröffnet und nur während des Ramadan und der Haj Pilgerfahrt geöffnet haben. Kosten: 385 Millionen Dollar, Eröffnung: 1. Quartal 2018

3. Bawadi Projekt: Das Bawadi Projekt soll 60.000 zusätzliche Zimmer nach Dubai bringen. Obwohl die Kosten und das Eröffnungsdatum noch vage sind, klingt die finale Vision beeindruckend: In Nachbarschaft zu den Arabian Ranches wird es die längste Kette von Luxushotels weltweit sein. Die Gesamtlänge soll 10 Kilometer betragen und insgesamt 51 Luxushotels enthalten.

4. Aquis Great Barrier Reef Resort: Mit beeindruckenden 7.500 Zimmern in acht Luxushotels wird dieses Resort in Australien wirklich etwas Besonderes. Dazu gehören sollen ein künstlicher See mit Inseln, ein Casino, ein Aquarium, ein Theater, ein Lagunenriff, ein 18-Loch-Golfplatz und ein Kongresszentrum. Später geplante Bauschritte sollen drei weitere Hotels und ein zweites Kasino beinhalten. Eröffnung: 1. Quartal 2019

5. Abraj Kudai Towers: Diese Hotel befindet sich ebenfalls in Makkah, Saudi Arabien und ist mit 10.000 Zimmern das mit Abstand größte auf unserer Liste. Allein der Platz für das Gebäude beansprucht 60.000 Quadratmeter und der Gesamtkomplex kommt auf satte 1,4 Millionen Quadratmeter. Gebaut werden zwölf Türme mit Einkaufszentrum, Restaurants, Kongresszentrum und Parkplätzen. Eröffnung: 4. Quartal 2017

Quelle: Tophotelprojects