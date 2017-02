Branchentreff: Gastro Vision ab 2018 auch in Stuttgart

02.02.2017 Top hotel

Im Februar 2018 gibt es zusätzlich zu der gewohnten jährlichen Gastro Vision in Hamburg eine weitere Veranstaltung in Stuttgart. Die zweite Gastro Vision findet vom 3. bis 7. Februar 2018 im Rahmen der Intergastra statt.

In einem exklusiven Bereich stehen die Vorstellung von Trends und Innovationen sowie der Austausch zwischen Entscheidern der Branche in einem entspannten Ambiente im Mittelpunkt. „Mit den Veranstaltern der Intergastra verbindet uns seit Langem ein freundschaftliches Verhältnis. Darum freuen wir uns sehr über diese Kooperation und eine damit verbundene Intensivierung unserer Zusammenarbeit. Als exklusiver Treffpunkt für die Entscheider der Branche bietet die Gastro Vision eine sinnvolle Ergänzung zu der großen Messe für das Gäste-Business“, sagt Gastro Vision Veranstalter Klaus Klische. „Die Gastro Vision bringt hochkarätige Experten sowie Entscheider im Außer-Haus-Markt zusammen und vermittelt in unterschiedlichen Formaten aktuelle Trends“, ist sich Markus Tischberger, Projektleiter der Intergastra bei der Messe Stuttgart, sicher. „Das passt sehr gut zur Intergastra, die mit Ihrem breiten Angebot eine wichtige europäische Plattform für Gastronomie und Hotellerie ist. Die Zusammenarbeit bietet Synergien und gemeinsam werden wir den Fachbesuchern in Stuttgart ein noch attraktiveres Angebot bieten.“

Die genauen Öffnungszeiten der Gastro Vision auf der Intergastra werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Für die Aussteller und Besucher der Gastro Vision in Hamburg ändert sich nichts. Die Gastro Vision im Norden findet vom 9. bis 13. März 2018 im Empire Riverside Hotel statt.