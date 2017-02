02.02.2017 Top hotel

Im Heide Park Abenteuerhotel wartet ab der Saison 2017 ein neues Themenzimmer auf Gäste: Mit dem Ghostbusterszimmer erweitert das Hotel sein Angebot an außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten.

Passend zur neuen Park-Attraktion Ghostbusters 5D wird die Geisterjagd auch in vier Zimmern stattfinden: In den neuen Zimmern ist die Ausrüstung aufgebaut, bis zu sechs Personen finden in Doppel- und Etagenbetten Platz.