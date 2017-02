Hotelmarkt Europa: IntercityHotel wächst in Ungarn

02.02.2017 Top hotel

Das Wachstum der Marke IntercityHotel geht weiter: In Budapest wird bis zum Jahr 2019 das erste Hotel der Deutschen Hospitality in Osteuropa entstehen. In einem Neubau am Vorplatz des Ostbahnhofs Keleti pályaudvar bieten 300 Zimmer viel Platz für Reisende in der ungarischen Hauptstadt.

Das Innendesign wird die Handschrift des italienischen Architekten Matteo Thun tragen, dessen Gestaltung die neueste IntercityHotel-Generation prägt. Das Hotel wird über ein Restaurant, eine Bar und einen Konferenzbereich verfügen, außerdem gibt es eine Tiefgarage mit 200 Stellplätzen.

Die Marke IntercityHotel hat ihren Schwerpunkt in Deutschland, expandierte in den vergangenen Jahren aber immer mehr im Ausland. Mittlerweile gibt es Standorte in Wien (Österreich), Enschede (Niederlande), Salalah (Oman) und Qingdao (China). In den kommenden Jahren werden weitere Standorte in Deutschland und drei weitere Auslandsstandorte hinzukommen. Neben Budapest sind dies Leiden (Niederlande) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate).

Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotel GmbH, freut sich auf den neuen Standort in Ungarn: „Budapest ist eine Stadt mit großer Vergangenheit und viel Zukunftspotenzial. Wir freuen uns, in dieser schönen Metropole bald ein zentral gelegenes und modernes Hotel unserer Marke anbieten zu können.“

Gebäudeeigentümer und Vertragspartner ist die B&L Gruppe aus Hamburg, die zusammen mit der IntercityHotel GmbH aktuell auch drei neue Hotels in Hamburg-Barmbek, Dortmund und Hildesheim entwickelt. In Budapest realisiert die deutsche B&L Gruppe erstmals ein Auslandsprojekt mit der IntercityHotel GmbH. Thorsten Testorp, geschäftsführender Gesellschafter der B&L Gruppe: „Die Entwicklung des IntercityHotel-Projektes in Budapest bedeutet für die B&L Gruppe eine außerordentlich spannende Herausforderung, der wir uns mit Freude stellen. Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem langjährigen Geschäftspartner, der Deutschen Hospitality, diese hervorragende Hotelimmobilie zu realisieren.“