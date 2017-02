BEAUTY DÜSSELDORF: Wer wird “Spa Manager des Jahres”?

01.02.2017 Top hotel

Die Messe Düsseldorf und der Deutsche Wellness Verband verleihen auch 2017 auf der BEAUTY DÜSSELDORF die Auszeichnung “Spa Manager des Jahres”.

Die Auszeichnung wurde bisher fünfmal verliehen. Erster Preisträger wurde 2012 der international sehr erfolgreiche Spa-Manager Stephan Wagner, 2013 ging die Auszeichnung an Hans-Peter Veit vom Brenners Park/Oetker Collection Baden-Baden, 2014 gewann Nicole Praß-Anton vom Hotel Bollants im Park in Bad Sobernheim, 2015 setzte sich Guy Burke vom Interalpen-Hotel Tyrol aus Telfs-Buchen/Seefeld in Österreich durch und im vergangenen Jahr wurde Johannes Mikenda vom Schloss Elmau Luxury Spa Resort Krün "Spa Manager des Jahres".

Der Preis wird am Sonntag, 2. April, um 14.30 Uhr in der SPA BUSINESS LOUNGE (Halle 9) überreicht, der exklusiven Beratungs- und Kommunikationsplattform für Fachbesucher aus Hotellerie, Investment, Spa Anlagenbetrieb und Spa Management. Präsentationen, Podiumsdiskussionen, Fachvorträge und individuelle Beratungen befassen sich mit wichtigen Erfolgsfaktoren wie zeitgemäßem Spa Design, Wirtschaftlichkeit und Effizienz, zukunftsorientierter Ausrichtung und Nachhaltigkeit. An allen drei Messetagen (31. März bis 2. April) kommen internationale Branchenexperten, erfahrene Spa Manager und erfolgreiche Spa Betreiber in der SPA BUSINESS LOUNGE zu Diskussionsrunden zusammen, um wichtige Fragestellungen der Branche zu erörtern. Die zehn Finalisten für den "Spa Manager des Jahres" treffen sich in der Diskussionsrunde „Lernen von den Besten“ zum Gedankenaustausch.

Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge):

Nadine Böning Soares, Grand Hotel Kronenhof Pontesina - St. Moritz /Schweiz

Sandra Geiger-Pauli, Hotel Bodenmaiser Hof - Bodenmais

Katrin Hofrichter, AIDA Cruises - Rostock

Olivia Janos, A-Rosa Resort Sylt - List / Sylt

Marlis Minkenberg, Severin’s Resort & Spa – Keitum / Sylt

Nadine Murmann, Kempinski Hotel Gravenbruch - Neu-Isenburg

Johanna Schneider, The Charls Hotel - München

Diana Sicher-Fritsch, Fritsch am Berg – Lochau /Österreich

Andrea Wendler, Budersand Hotel, Golf & Spa – Hörnum / Sylt

Ralf Wiegard, Hotel Bareiss - Baiersbronn