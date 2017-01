Expansion unter eigener Marke: Aus DOLCE wird INFINITY MUNICH

31.01.2017 Top hotel

Das bisher unter dem Namen und der Marke Dolce Munich Unterschleißheim agierende Hotel im Münchner Norden firmiert ab dem 1. Februar unter der eigenen Marke INFINITY – HOTEL & CONFERENCE RESORT MUNICH. Damit verbunden ist eine Erweiterung des Zimmer- und Tagungsangebots im Hotel sowie eine Vergrößerung des Spa-Bereichs.

Die bisherige Zusammenarbeit mit der Marke Dolce aus dem Portfolio der Wyndham Hotel Group endet zum 31. Januar 2017. Ebenso erging es dem früheren Dolce Bad Nauheim. Das Businesshotel in Hessen firmiert seit wenigen Wochen unter dem neuen Namen Conparc Hotel & Conference Centre Bad Nauheim (wir berichteten).

In München wird nach der Umfirmierung das Zimmerangebot von 255 auf 439 Gästezimmer und Suiten aufgestockt. Auch das bestehende Tagungs- und Veranstaltungsangebot wird um zusätzliche Multifunktionsräume vergrößert und das Spa-Angebot dehnt sich künftig auf 1.700 Quadratmeter aus. Als General Manager wirkt auch weiterhin Erik van den Bergh, der das Haus seit Januar 2013 in dieser Funktion leitet.

Für die umfangreiche Erweiterung rechnen die Eigentümer Christina und Andreas Striebel mit einer Gesamtinvestition in Höhe von knapp 30 Millionen Euro. „Wir haben uns in den letzten Jahren ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit und Individualität erarbeitet, die durch eine Marke der Kettenhotellerie nicht mehr angemessen repräsentiert wird“, erklärt Andreas Striebel, Eigentümer und Betreiber des INFINITY MUNICH. „Die von uns für die Jahre 2017 und 2018 geplanten Erweiterungen sind als ein klares Bekenntnis zu unserer Positionierung zu verstehen. Wir unterstreichen damit unsere Absicht, das INFINITY MUNICH in Zukunft als eine der ersten Adressen in Europa im MICE-Segment zu positionieren“, fügt Andreas Striebel hinzu.

Das INFINITY MUNICH ist ein Motor für den Wirtschaftsstandort im Norden Münchens und mit über 120 Angestellten und 20 Auszubildenden ein großer und attraktiver Arbeitgeber mit vielfältigen Aufstiegschancen. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel und Konferenzzentrum umfasst bereits heute mit 20 Veranstaltungsräumen sowie dem BALLHAUSFORUM auf über 4.700 Quadratmetern die größte Veranstaltungsfläche für Events bis zu 2.750 Personen im Münchener Norden. Durch die optimale Verkehrsanbindung zu Autobahnen, dem Flughafen München, der Messe München sowie der Münchener Innenstadt ist der Standort optimal, um sowohl Geschäftskunden als auch Freizeitreisende anzusprechen.