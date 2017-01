DEHAG/Best Western Hotels Central Europe: Dreiköpfiger Vorstand ab 2018

31.01.2017 Top hotel

Der Aufsichtsrat der DEHAG Hotel Service AG hat die neue Zusammensetzung des Vorstands der Holding ab Januar 2018 bekanntgegeben. Als neuer Vorstandssprecher fungiert Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden Jochen Oehler, Geschäftsführer der progros Einkaufsgesellschaft, und Alexander Kühnlein, Direktor Finanzen und Verwaltung der DEHAG Hotel Service AG, bestellt. Das dreiköpfige Team löst dann Markus Keller ab, der seit über 25 Jahren im Dienste der DEHAG steht.

Unter dem Holding-Dach der DEHAG Hotel Service AG sind die Tochtergesellschaften Best Western Hotels Central Europe GmbH, progros Einkaufsgesellschaft mbH, unitels consulting GmbH und B. W. Hotel GmbH vereint, die ein umfassendes Dienstleistungsangebot für Hotels anbieten, die nicht zwingend der Marke Best Western angeschlossen sein müssen.

„Wir haben uns im Aufsichtsrat bewusst frühzeitig für eine Nachfolgelösung entschieden, die auf Kontinuität und Know-how setzt. In dem neuen Dreier-Vorstand sind die Aufgaben klar verteilt und wir setzen mit Marcus Smola und Jochen Oehler auf die langjährige Erfahrung der beiden Geschäftsführer der DEHAG-Töchter Best Western und progros sowie auf die Finanzexpertise, die Alexander Kühnlein in unserem Unternehmen unter Beweis gestellt hat. Alle drei bleiben gleichzeitig in vollem Umfang in ihren bisherigen Positionen, werden ihren bisherigen Aufgaben weiter nachgehen und parallel das Zusatzamt als Vorstände unserer Holding ausfüllen. Marcus Smola, Jochen Oehler und Alexander Kühnlein genießen höchstes Vertrauen der Aktionäre und Mitarbeiter“, erläutert Christoph Unckell, Aufsichtsratsvorsitzender der DEHAG Hotel Service AG die Aufsichtsratsentscheidung.

Der künftige Vorstand



Marcus Smola, Geschäftsführer von Best Western Hotels Central Europe, soll als Vorstand neben seiner Funktion als Vorstandssprecher den gesamten Bereich Kommunikation, Verbands- und Lobbyarbeit sowie die disziplinarische Führung der unitels Consulting verantworten. Smola bleibt parallel als Geschäftsführer in der Best Western Hotels Central Europe GmbH tätig. Der 50-Jährige kam 1999 zu Best Western und war zunächst Leiter der Abteilungen Hotelservice und Trainingsinstitut und seit 2001 Stellvertretender Geschäftsführer der Best Western Hotels Deutschland GmbH. 2008 wurde er zum Geschäftsführer der Best Western Hotels Deutschland ernannt und prägte seitdem das Gesicht der Hotelgruppe in Deutschland.

Jochen Oehler ist seit 1999 Geschäftsführer der progros Einkaufsgesellschaft mbH. Von Januar 2018 an wird Oehler parallel zu dieser Position Vorstand der DEHAG Hotel Service AG. In sein Resort fällt dann der Verantwortungsbereich Strategie mit den Themenfeldern Human Resources, IT sowie die Beschaffung und gruppenübergreifende Entwicklung von neuen Dienstleistungen für die Hotellerie. Oehler war früher im Ver- und Einkauf in der Textilindustrie tätig. Zwischen 1992 und 1999 verantwortete er die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Best Western Hotels Deutschland GmbH, leitete das zentrale Trainingsinstitut und war für die Akquisition neuer Hotels in Polen zuständig. Zwischen 2008 und Ende 2016 war Oehler zudem Geschäftsführer der allinvos GmbH (digitales Kreditorenmanagement), an der die progros zu 50 Prozent beteiligt ist.

Alexander Kühnlein ist seit Februar 2012 Direktor Finanz- und Rechnungswesen in der DEHAG Hotel Service AG und seit Ende 2012 Prokurist. In seinen Verantwortungsbereich im Vorstand fallen ab 2018 die Aufgaben Finanzen, Recht und Verwaltung. Kühnlein ist nationaler und internationaler Bilanzbuchhalter und war vor seinem Wechsel in die DEHAG seit 2005 bei Hudson Advisors Germany GmbH tätig. Nach seiner Ausbildung zum Hotelkaufmann ging der Franke 1998 nach London, wo er seine Karriere bei Starwood begonnen hatte. 1999 begann Kühnlein im Sheraton Frankfurt Hotel & Towers, Conference Center, zunächst in verschiedenen Positionen der Buchhaltung und später als Assistant Controller des drittgrößten Hotels in Deutschland. Im Jahr 2005 wechselte er zu Hudson Advisors Germany GmbH, wo er zunächst als Accounting Manager, Controller US Accounting & Reporting und zuletzt als Associate Director Finance Administration tätig war.