Budget-Hotelmarkt: Super 8 nimmt Deutschland ins Visier

31.01.2017 Top hotel

Die Budget-Hotelmarke Super 8, die weltweit über 2.600 Hotels verfügt und vor allem in den USA und Kanada verbreitet ist, nimmt zunehmend Europa und Deutschland ins Visier. Nach der erfolgreichen Eröffnung der ersten zwei Super 8 Hotels in München im letzten Jahr folgen deutschlandweit weitere Standorte.

Im April 2017 wird das dritte Super 8 in Freiburg eröffnet; danach folgen weitere Häuser der Budgetmarke in Hamburg, Mainz und Oberhausen. Das teilte der exklusive Franchisenehmer für die Marke in Deutschland und Österreich, die GS Star GmbH in Augsburg, mit. Der Hotelbetreiber plant, bis 2020 mindestens zehn Super 8 Häuser bundesweit zu eröffnen und evaluiert mehrere Standorte in den fünf größten Städten in Österreich.

Das Super 8 Mainz (Bild) wird sich im neu entwickelten Viertel Zollhafen ansiedeln. Das Haus mit 216 Zimmern wird in Klinkeroptik errichtet und soll von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zertifiziert werden. In Oberhausen entsteht das Super 8 mit mehr als 150 Hotelzimmern und 44 Parkplätzen beim Einkaufszentrum Centro sowie der Musicalhalle „Stage Metronom Theater“.