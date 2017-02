Hotelmarkt Schweiz: Heidi-Erlebniswelt mit Hotelresort in Flumserberg

31.01.2017 htr

Im März 2016 hatte der Schweizer Kanton St. Gallen in Flumserberg ambitionierte Pläne vorgestellt: Mit Investitionen in Höhe von über 100 Millionen Franken soll dort ein neues Hotel samt Parkgarage sowie ein „Heidi-Erlebnisdorf“ gebaut werden. Nun wird es konkreter: Der Baubeginn könnte 2019 erfolgen.

Das Angebot soll vor allem in der Sommersaison zusätzlich rund 200.000 Besucherinnen und Besucher in die Tourismusregion bringen. Noch offen war aber vergangenen März, wer neben den Bergbahnen in das Hotelresort oder in die Heidi-Erlebniswelt investieren soll.

Im Sommer wurde dazu ein Investoren- und Betreiberwettbewerb ausgeschrieben. Am Samstag ist in Flumserberg über das Ergebnis informiert worden: Danach wird der Generalunternehmer Implenia den Resortteil mit Hotel und Parkgarage entwickeln. Mit im Boot hat das Unternehmen „eine namhafte internationale Hotelbetreiberin“, wie es in der Mitteilung des Kantons vom Samstag heißt. Namen werden allerdings noch keine genannt.

Für das Heidi-Erlebnisdorf auf der Molseralp ist die Alpkooperation Mols zuständig. In einem nachgebauten Dörfchen samt Läden und Ställen sollen Schauspieler die Figuren aus dem Heidi-Roman von Johanna Spyri verkörpern. Nun wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Steiner Sarnen weiter konkretisiert. Später wird dann die Alpkooperation entscheiden, ob sie das Dorf selber betreibt oder dafür einen Investor und Betreiber sucht.

Partner des gesamten Projekts bei Vertrieb und Werbung ist Coop Schweiz. Unter anderem können die Kommunikationskanäle des Großverteilers genutzt werden. Der Kanton habe das Projekt initiiert und werde es nun noch koordinierend weiter begleiten, erklärte Peter Kuratli, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Er rechnet mit 2019 als möglichem Baubeginn.

