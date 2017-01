Auszeichnung: Breidenbacher Hof bestes Luxushotel Deutschlands

31.01.2017 Top hotel

Die Reisenden haben abgestimmt. Der Travellers’ Choice Award 2017 in der Kategorie Luxury geht an Düsseldorfs erste Adresse, den Breidenbacher Hof, a Capella Hotel. Das Hotel konnte unter anderem mit dem exzellenten Service sowie in den Bereichen Stil, Kulinarik und Sauberkeit punkten.

Laut einer Umfrage des Reiseportals TripAdvisor schätzen 91 Prozent der Reisenden an einem herausragenden Hotel besonders einen Service, der „persönlich, freundlich und direkt“ ist. Der Breidenbacher Hof erfüllt diese Erwartung jedoch nicht nur; mit seinem herzlich-kümmernden und individuellen Service trifft das Traditionshaus an der berühmten Königsalle genau den Zeitgeist und stellt gleichzeitig einen Benchmark für die deutsche Luxushotellerie dar.

Belohnt wird diese Vorreiterposition 2017 vom Travellers‘ Choice Award nicht nur mit der Auszeichnung „Bestes Luxushotel Deutschlands“, auch darf sich der Breidenbacher Hof deutschlandweit mit dem Titel „Hotel mit dem besten Service“ schmücken und erhielt die Bronzemedaille in der Kategorie „Top Hotels Deutschland“. Der Breidenbacher Hof konnte neben dem exzellenten Service auch in den Bereichen Sauberkeit, Stil und Kulinarik punkten.

„Diese Auszeichnungen spiegeln das Empfinden unserer Gäste wider und bestärken uns in unserer Philosophie, der Passion und dem Commitment des gesamten Teams. Die Bestätigung unserer Service Excellence erfüllt uns mit Stolz und ermutigt uns weiterhin, tagtäglich unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu kreieren. Wir werden uns nicht ausruhen und diese Ehrung als Ansporn nutzen, unser Servicelevel zu halten, um diesen Auszeichnungen im Jahr 2017 und in der Zukunft weiterhin gerecht zu werden“, freut sich General Manager Cyrus Heydarian.