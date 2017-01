Hotelmarkt NRW: Mangel an Top-Hotels in Köln

30.01.2017 Top hotel

Die Kölner Messe wächst und zieht jedes Jahr mehr Menschen in die Domstadt. Aktuellen Aussagen des Messechefs zufolge fehlten allerdings Hotelzimmer im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich, die das internationale Publikum beherbergen könnten.

Im First Class- und Luxussegment bestünde Bedarf an 5.000 weiteren Betten, wird Gerald Böse, Chef der Köln-Messe, vom Kölner Stadt-Anzeiger zitiert. Er fordert den Bau weiterer Hotels im gehobenen Segment. Die Messe wachse und daran solle sich auch die Infrastruktur orientieren. Das internationale Messepublikum wolle in Häusern internationaler Hotelketten übernachten, die mehr als Drei-Sterne-Standard böten. Im Midscale-Segment gebe es ausreichend Hotels und Zimmer.

Der DEHOGA hält die genannten Zahlen für realistisch. Die geforderte Bettenzahl entspräche etwa zehn bis zwölf Hotels, so Mathias Johnen, stellvertretender Geschäftsführer der DEHOGA-Geschäftsstelle für die Kreisgruppen im Regierungsbezirk Köln gegenüber dem Stadt-Anzeiger. Um internationale Hotelkonzerne in die Stadt zu locken, müsste allerdings an der globalen Vermarktung gearbeitet werden. In dem Zeitungsbericht heißt es aber auch, dass das weitaus größere Problem darin bestehe, passende Grundstücke für große Hotelprojekte zu finden. Konkret sei in diesem Zusammenhang lediglich die geplante Wiedereröffnung des Dom-Hotels am Roncalliplatz durch die Althoff Hotel Collection. Das seit Jahren geschlossene Haus wird als Luxushotel neu eröffnet.

Derzeit wird auf dem Kölner Messegelände modernisiert: Bis 2020 wird die neue „Confex“-Halle entwickelt, die mit 5.500 Quadratmetern eine Lücke im regionalen Angebot an Kongress-Locations füllen soll. Sie wird Platz für Konferenzen mit 4.000 Personen bieten, ist auf der Webseite der Köln Messe zu lesen.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger